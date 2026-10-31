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Más Madrid abre sus primarias para optar a las alcaldías de 23 municipios en 2027

02/05/2025 (2I-D) La portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
02/05/2025 (2I-D) La portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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Más Madrid ha abierto esta semana primarias para optar a las alcaldías de 23 municipios de la Comunidad en las elecciones locales de mayo de 2027.

Se trata de la segunda tanda, después de que antes de verano se esclareciera una primera batería junto a la candidatura a la Asamblea de Madrid. En esa ocasión había grandes municipios como la capital y otros con ciertas tensiones internas como Alcorcón.

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En esta ocasión de los 23 procesos abiertos actualmente la formación regionalista gobierna en dos. Se trata de Getafe con competencias en Transición Ecológica y Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Acción en Barrios, y Juventud y Memoria Democrática; y en Cercedilla, donde asumieron en 2025 Educación, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

Además de estos dos, el proceso se abre también para Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Bocema (El Boalo, Cerceda y Mataelpino), Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Colmenarejo, Fuenlabrada, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Morata de Tajuña, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Pinto, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón.

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Según ha trasladado el partido en un comunicado, de momento se ha abierto el plazo de subsanación del censo y de presentación de interventores de candidatura hasta el 6 de noviembre.

En el calendario de la formación, la campaña electoral llegará del 23 al 27 de noviembre --habrá un parón por las generales del 29N-- y se votará del 30 al 2 de diciembre.

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