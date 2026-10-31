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Más historia de Simeone: iguala a Luis como el entrenador con más victorias en LaLiga

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Iñaki Dufour

Madrid, 31 oct (EFE).- Dueño de un sinfín de récords en el banquillo del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone fue más allá en la historia de LaLiga EA Sports, al igualar este sábado a Luis Aragonés como el técnico con más victorias en todos los tiempos en Primera División, sean cuales sean los equipos, con 344 triunfos, con 192 partidos menos.

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De Luis Aragonés, mito absoluto en el Atlético, como jugador y entrenador, que consiguió esa marca de encuentros ganados a lo largo de 757 jornadas en ocho clubes diferentes –no sólo fue el Atlético, sino también el Barcelona, el Betis, el Espanyol, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia y el Oviedo-, a Diego Simeone, ya a tanta altura como él al frente del equipo rojiblanco y en los casi cien años de existencia de la competición.

'El Cholo' lo ha conseguido todo con el Atlético, en 565 encuentros, además con dos Ligas ganadas en 2013-14 y 2020-21. El único técnico y equipo que fue capaz de ganarle la competición a 38 jornadas al Barcelona y al Real Madrid, a los dos a la vez, en los últimos 20 años.

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Atrás quedaron ya en el pasado las 323 victorias de Miguel Muñoz, las 278 de Ernesto Valverde, las 271 de Manuel Pellegrini –vigente al mando del Betis-, las 259 de Javier Irureta -también ex jugador del Atlético de Madrid-, las 234 de Ferrnando Daucik, las 208 de Marcelino García Toral, las 205 de Javier Clemente y las 202 de Víctor Fernández.

Su debut fue el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda. Su primera victoria, una semana después por 3-0 al Villarreal, el 15 de enero 2012 en el ya desaparecido Vicente Calderón, ante 48.000 espectadores, con los goles de Radamel Falcao, por dos ocasiones, y Diego Ribas, figuras fundamentales después de la primera Liga Europa conquistada por Simeone, que estrenó el registro de ocho títulos que atesora el Atlético del técnico argentino.

De entonces a la victoria de este sábado en el Ciudad de Valencia contra el Levante, lanzada por Alejandro Grimaldo en el minuto 36, con un trallazo en del área con el que batió a Matthew Ryan y desató el triunfo 344 en la Liga de la era Simeone, precisamente en uno de los campos que más le ha costado y más le ha inquietado curiosamente en todo este recorrido. Siempre un territorio muy complejo para él.

De aquel Atlético de Madrid del 3-0 al Villarreal, con un once formado por Thibaut Courtois; Juanfran Torres, Joao Miranda, Diego Godín y Filipe Luis; Diego Ribas, Tiago Mendes, Gabi Fernández (actualmente ayudante suyo en el cuerpo técnico y entonces capitán), Arda Turan; Adrián Lípez y Radamel Falcao (también jugaron como suplentes Koke Resurrección, Eduardo Salvio y Pizzi), hasta la actualidad. Sólo persiste Koke.

Baja por lesión el ahora capitán, casi quince años después, la victoria de este sábado tuvo otros protagonistas completamente diferentes. Salió al inicio con Jan Oblak, indispensable en el triunfo por su primera parada al remate de Dani Requena; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang in Lee y Julián Alvarez.

Después, con cinco cambios ahora, entonces con tres, entraron Alexander Sorloth, Jonathan David, Robin Le Normand, Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza.

El triunfo lo lanzó Grimaldo, goleador por cuarta vez en esta campaña (añade dos asistencias) tras sus dudas iniciales. Su disparo en el minuto 36 supuso el 0-1, con una intervención decisiva más de Álex Baena como pasador. El centrocampista campeón del mundo español es el jugador que más reluce hoy por hoy en el equipo. Diferencial.

También dio el 0-2 a Giuliano Simeone, a la hora de partido. Una salida de balón y una acción de un área a otra incontestable, que concluyó con el gol de Giuliano Simeone a pase de Baena ante Matthew Ryan. Una secuencia de 21 pases y 57 segundos con la que sentenció todo, aún con más de media hora por jugar en el Ciudad de Valencia.

Hubo dos goles anulados al Atlético. Uno con 0-0, a Morten Hjulmand –finalmente titular en el medio campo, en un once sin Cuti Romero y con Llorente como lateral, a diferencia de las pruebas del pasado jueves-. El pase lo había dado Baena. Y otro con 0-1 a David Hancko, ya en el segundo tiempo, tras un lanzamiento de falta de Julián Alvarez. Ambos fueron invalidados por fuera de juego. No los necesitó el Atleti, con siete triunfos consecutivos en LaLiga. El próximo domingo viene el Barcelona. El liderato está en juego. EFE

id/jap

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