Marc Márquez dice que corrió "pensando en el campeonato"

Guardar

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Malasia de MotoGP, ha señalado que acabó segundo porque corrió "pensando en el campeonato".

"Ha tocado correr sólo pensando en el campeonato", ha apuntado Márquez, quien dijo tener muy claro cuando Ducati le dio la previsión de la carrera que "podía llover al final" de la misma y que, tras repasar otras citas en condiciones parecidas, "tocaba salvar los muebles".

PUBLICIDAD

El líder del campeonato ha insistido a los medios de comunicación presentes en Sepang en que tenía claro no liderar la carrera y "simplemente" ir al ritmo al que iban los de delante.

Asimismo, ha reconocido que "en esta fase del campeonato cuestan mucho las carreras" pues "hay pilotos que no se juegan nada y simplemente es la gloria de ganar".

PUBLICIDAD

Por eso, ha dicho, les toca "gestionar" todos estos momentos y ha incidido en que es consciente de que mañana habrá un Acosta "fortísimo, que quiere ganar carreras", su hermano Alex Márquez "muy fuerte", y Ogura o Bezzecchi, por lo que intentará dar el "ciento por ciento".

En ese sentido, ha recalcado que intentará estar "lo más cerca posible de los 25 puntos". EFE