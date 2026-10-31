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Manresa, enésima oportunidad para el Baskonia de Perasovic

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Vitoria, 31 oct (EFE).- El Kids & Us Manresa, colista de la Liga Endesa aún sin victoria alguna, será la enésima oportunidad para el Kosner Baskonia de Velimir Perasovic, que no conoce el triunfo bajo la dirección técnica del croata.

El conjunto azulgrana llega a este duelo después de perder en Euroliga ante Asvel Villeurbanne (94-79) y acumular siete derrotas consecutivas, seis con el técnico balcánico, al margen de ser colista del torneo continental

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Las bajas volverán a ser clave en un equipo que necesita incorporar jugadores. Chris Duarte, Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs no podrán vestirse de corto an el conjunto manresano; Rafa Villar y Timmy Allen serán baja para el partido, mientras que Chibuzo Agbo, Hugo Benitez y Gerard Fernández son duda en el conjunto catalán.

La ausencia varios jugadores en el equipo de Velimir Perasovic dejan a Kobi Simmons, Kenneth Faried o AJ Lawson como estiletes de un equipo con poco efectivos.

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Alguno de los dos equipos romperán una dinámica negativa que ha dejado a los catalanes en el fondo de la clasificación y ha bajado del liderato al conjunto vasco.

Los azulgranas necesitan recuperar sensaciones del arranque del curso que ha cambiado notablemente a raíz de las lesiones y ausencias de jugadores.

Los vitorianos deberán prestar atención a Timmy Allen o Pierre Oriola, el termómetro de un equipo que ha sufrido derrotas por más de diez puntos en la gran mayoría de los duelos. EFE

jd/jap

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