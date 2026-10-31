Los estrenos en plataformas en noviembre, de 'Cumbres borrascosas' a 'Michael y 'El niño'

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Madrid, 31 oct (EFE).- Entre las películas que se estrenan en plataformas en noviembre hay éxitos comerciales como la nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas' y el biopic 'Michael', junto a propuestas como 'El niño', de Mariano Barroso, sobre la tragedia en un colegio de Vizcaya en 1980, o 'Perfectos mentirosos', basada en un fenómeno literario juvenil.

Revisión moderna de 'La caza' (1966) de Carlos Saura, dirigida por Pedro Aguilera ('Splendid Hotel: Rimbaud en África').

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Blanca (Blanca Portillo), Carmen (Carmen Machi), Rosa (Rossy de Palma) y su sobrina (Zoe Arnao) comparten, entre risas, los complicados momentos vitales por los que atraviesan, mientras el calor y las conversaciones se irán enrareciendo hasta crear un clima irrespirable.

El surcoreano Lee Chang-Dong ('Burning') dirige esta aclamada película, ganadora del Gran Premio del Jurado en el último Festival de Venecia.

Un trabajador despedido y su mujer se cruzan en el camino de una realizadora de documentales y su pareja, y se enfrentan a sus deseos ocultos. Cuando sus mundos chocan, se provocan alteraciones en sus rutinas aparentemente estables.

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En 2015, unos supuestos ladrones dejaron a Isabel Fuentes al borde de la muerte en la aldea de Pazos, en Verín. Treinta y siete días después, alguien acabó con su vida en la habitación del hospital donde se recuperaba.

Con testimonios de investigadores, médicos, familiares, vecinos y periodistas, este documental intenta esclarecer por qué el sistema no logró protegerla. En la misma plataforma se estrena el día 13 la serie 'El crimen de Pazos', con Tristán Ulloa y Miguel Borines.

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El último documental de Marianne Faithfull antes de morir, con Tilda Swinton y Nick Cave, habla sobre las caídas y los auges de un mito de la música.

De la fama inesperada del inicio, sus posteriores adicciones, los discos memorables y su romance con Mick Jagger.

Margot Robbie ('Barbie') y Jacob Elordi ('Frankenstein') protagonizan este drama que se inspira en la clásica novela homónima de 1847 de Emily Brontë, dirigido y guionizado por Emerald Fennell, ganadora de un óscar en 2021 por 'Una joven prometedora'.

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La historia, ambientada en el siglo XIX en Inglaterra, cuenta el romance de Cathy y Heathcliff, una pasión prohibida cargada de romanticismo, lujuria y venganza.

Dirigida por Pietro Marcello, uno de los cineastas italianos más reconocidos del panorama contemporáneo. Protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi ('El capital humano'), ganadora del premio a mejor actriz en el Festival de Venecia por esta película que reivindica la figura de una de las grandes leyendas de la historia del teatro.

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'Thriller' histórico basado en hechos reales dirigido por el francés Jean-Paul Salomé, por el que Reda Kateb se llevó el premio al mejor actor en el BCN Film Festival.

Jan Bojarski, un refugiado polaco en el París de la posguerra, es conocido en el submundo como 'el Cézanne de la falsificación'.

Mantiene una doble vida impecable: mientras su familia hace vida normal en casa, él fabrica en un cobertizo billetes que logran burlar los controles del Banco de Francia.

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Valentín, un preso político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por escándalo público.

Entre ellos surgirá un vínculo, mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.

Basada en la novela homónima del escritor Manuel Puig, el filme está dirigido por Bill Condon ('Chicago') y protagonizado por Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz.

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Julia y Ernesto, con una idílica relación sin hijos y una vida aparentemente perfecta y envidiable, se despiertan un día con la presencia de tres niños que les obligarán a ser padres mientras intentan librarse de ellos.

Mar Olid, directora de 'Sin cobertura' dirige esta adaptación de la exitosa comedia italiana 'Tre di troppo' protagonizada por Kira Miró y Salva Reina, pareja en la vida real y por primera vez en la ficción.

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Película española original de la plataforma dirigida por Jesús Colmenar ('La casa de papel') y basada en el fenómeno literario de 'Wattpad' escrito por Alex Mírez, se estrena a la vez en más de 240 países.

En su elenco, Irene Balmes ('La Mesías'), Gleb Abrosimov ('Elite'), Pau Simon ('El refugio atómico') y Pablo Scapigliati ('El bus de la vida') y Asier Etxeandia ('Dolor y gloria').

Jude Derry se infiltra en la Universidad Tagus para investigar la muerte de su hermano, acercándose a los misteriosos hermanos Cash (Aegan, Adrik y Alex) y enredándose en una peligrosa red de secretos.

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, el 'biopic' muestra el viaje del rey del pop más allá de la música, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el mayor icono de la industria musical.

El elenco del musical, filmado por el director estadounidense Antoine Fuqua ('Me llamo Muhammad Ali'), lo completa Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo.

La secundaria está siendo una pesadilla para Marc (Jude Hill), un buen chico que sufre 'bullying' por parte de sus compañeros.

Eso cambia cuando su tío Jake (Chris Pratt), un marine condecorado de baja viene a pasar el verano y recuperarse con Marc y su madre Sarah (Linda Cardellini).

Para ayudar a Marc a defenderse, Jake idea un ambicioso programa que llama 'Operación Pequeño Guerrero', con el que le muestra lo que es el verdadero valor, enfrentándose a sus propios demonios por el camino.

Documental sobre la vida de Emma Fogarty, nacida con epidermólisis bullosa (EB), una enfermedad extremadamente rara que hace que su piel forme ampollas y se desgarre al más mínimo contacto.

Al cumplir 40 años, una edad que los médicos creían que nunca alcanzaría, Emma y su viejo amigo Colin Farrell se embarcan en el reto de completar juntos la Maratón de Dublín.

Tras un breve paso por los cines (se estrena el 13 de noviembre), se estrena en Netflix 'El niño', dirigido por Mariano Barroso.

Narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los niños que fallecieron en la explosión de gas en un pueblo de Vizcaya en octubre de 1980.

Esta tragedia conmocionó a ese pueblo y a toda España, y cambió sus vidas para siempre. En un viaje marcado por emociones inesperadas, buscan y encuentran su propia forma de superar la pérdida. EFE

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