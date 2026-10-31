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Llegan a Canarias 434 personas en tres cayucos y una patera entre el viernes y sábado

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El Pinar (El Hierro), 31 oct (EFE).- Un total de 434 migrantes han llegado o tienen prevista su llegada a Canarias entre la tarde del viernes y el mediodía de este sábado en tres cayucos y una patera, en cuatro operaciones de rescate realizadas por Salvamento Marítimo en aguas próximas a El Hierro y Gran Canaria.

La última operación se ha producido a las 06:00 horas de este sábado, cuando la Guardamar Polimnia rescató a 69 personas que viajaban en una patera, entre ellas cinco mujeres, según ha detallado a EFE Salvamento Marítimo.

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La mayoría de sus ocupantes eran de origen magrebí y algunos subsaharianos.

Su llegada al puerto de Arguineguín está prevista para las 12:00 horas.

Una hora antes, a las 05:00 horas, la Salvamar Navia finalizó el desembarque en el puerto de La Restinga, en El Hierro, de 244 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de un cayuco.

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Entre ellas hay nueve menores y nueve mujeres, han precisado las mismas fuentes.

Durante la noche del viernes, la Salvamar Diphda rescató a otros 30 migrantes que viajaban en un cayuco que se encontraba parado cerca de La Restinga.

La operación se produjo a las 22:45 horas y sus ocupantes, de origen subsahariano, fueron trasladados al puerto herreño.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de seis días desde Senegal.

Previamente, a las 18:12 horas del viernes, la misma embarcación había rescatado a 91 personas de origen subsahariano que viajaban en otro cayuco localizado a unos 80 kilómetros de El Hierro.

En esta última embarcación viajaban 86 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad que fueron desembarcados también en La Restinga.

Una de estas personas tuvo que ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

Según el relato de sus ocupantes, habían partido de Kartong (Gambia) y llevaban siete días de travesía.

A bordo viajaban personas procedentes de Gambia, Senegal, Mali y Guinea-Bisáu.

Los cuatro operativos suman 434 personas rescatadas, de acuerdo con los datos facilitados por Salvamento Marítimo. EFE

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(foto)(vídeo)

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