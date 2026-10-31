Leylah Fernández y Diana Shnaider se citan en la final de Tokio

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- La canadiense Leylah Fernández, tras superar a la uzbeca Kamilla Rakhimova en semifinales, y la rusa Diana Shnaider, tras ganar a la eslovaca Mia Pohankova, se medirán mañana en la final del torneo WTA 500 de Tokio (Japón), que se disputa sobre pista dura.

Shnaider, número 13 del ránking WTA, venció 6-4 y 7-6 (9) a Pohankova en una hora y 49 minutos y disputará su primera final individual de 2026 tras romper la barrera de las semifinales, ronda en la que este curso ya cayó en Ningbo (China), Ningbo, Washington, Roland Garros y Adelaida (Australia).

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Por su parte, Leylah Fernández, 23 del mundo, ganó con autoridad a Kamilla Rakhimova por 7-5 y 6-3 en un duelo muy desigual en el que solo cedió dos servicios.

Esta es la segunda final seguida de Leylah Fernández tras la disputada hace solo una semana en Ningbo (China), en la que perdió con Elena Rybakina. Antes, este año, ganó en Singapur. EFE

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