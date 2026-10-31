La Film Symphony Orchestra tocará 'Dracul' para celebrar Halloween en Madrid y Valencia

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Madrid, 31 oct (EFE).- La Film Symphony Orchestra ofrecerá un concierto, este sábado en el Auditorio Nacional de Madrid y el domingo en el Palau de la Música de Valencia, con el espectáculo 'Dracul' de bandas sonoras de clásicos del cine de terror, con ocasión de la celebración de Halloween.

Dirigida por el músico y compositor Constantino Martínez-Orts, la banda realizará en el escenario un viaje sinfónico por melodías inquietantes como las de las películas de 'Drácula', 'Psicosis', 'Tiburón', 'Depredador', 'Poltergeist', 'Señales', 'La profecía', 'Frankenstein de Mary Shelley', 'El bosque' o 'Alien'.

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Junto a ellos, también estarán presentes películas que han acercado el misterio y el terror más divertido a toda la familia, como 'Pesadilla antes de Navidad', 'Beetlejuice', 'Casper', 'La familia Addams', 'Las brujas de Eastwick', 'Gremlins' o 'Coco'.

El espectáculo reúne partituras de algunos de los grandes compositores de la música cinematográfica, como John Williams, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann, Danny Elfman, James Newton Howard o Wojciech Kilar.

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Por su parte, el Real Teatro Retiro en Madrid ofrece el sábado y el domingo la proyección de 'El gabinete del doctor Caligari'. Esta obra fundamental del expresionismo alemán, dirigida en 1920 por Robert Wiene, estará acompañada en sesión con música en directo del proyecto musical de la artista madrileña Elisa Pérez, cantante, compositora y productora vinculada a la escena independiente española.

Su música combina electrónica, 'synthpop' y paisajes sonoros de carácter experimental, construyendo un universo propio donde conviven la sensibilidad pop, la exploración sonora y una marcada identidad artística. EFE

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