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Frigoríficos y Eón Alicante miden sus necesidades en O Gatañal

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 31 oct (EFE).- Frigoríficos del Morrazo y Eón Alicante miden este domingo sus necesidades en O Gatañal, donde los gallegos todavía no han ganado este curso y a donde el conjunto de Alicantino llega tras caer eliminado en la Copa del Rey ante Zaragoza, penúltimo clasificado de División de Honor Plata.

Tras enfrentarse a los siete primeros clasificados de la pasada temporada en las siete primeras jornadas, en las que solo sumó una victoria en la pista del Torrelavega, el Frigoríficos encara ahora un calendario más asequible para iniciar su despegue.

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Las opciones de victoria ante el equipo dirigido por Roi Sánchez pasarán por mostrar un buen rendimiento defensivo y, sobre todo, por minimizar las pérdidas de balón que tanto daño le están haciendo en este arranque de curso.

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, sigue pendiente del estado físico del primera línea Samu Pereiro, quien sigue sin recuperarse al cien por cien de la rotura fibrilar sufrida en los isquiotibiales durante un entrenamiento previo al partido contra Ademar León. Desde entonces, se ha perdido los duelos ligueros contra Valladolid, Torrelavega, Barça y Logroño, además de la eliminatoria de Copa ante Antequera.

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Este encuentro, correspondiente a la octava jornada de la liga Asobal, comenzará a las 18:00 horas en el pabellón de O Gatañal y será dirigido por la pareja arbitral formada por Aritz Zaragüeta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas (Comité navarro). EFE

dmg/jpd

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