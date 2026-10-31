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El precio de morirse en España puede oscilar entre 3.000 y hasta más de 5.600 euros

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Madrid, 31 oct (EFE).- Los costes asociados a un fallecimiento -sepelio, funeral, inhumación, preparación del difunto- oscilan en España entre unos 3.000 euros y más de 5.600, de ahí que una gran parte de la población, más del 44 %, cerca de 22 millones de personas, cuente con seguros de decesos.

Un estudio de Selectra, compañía especializada en la comparación de tarifas, ha analizado los gastos que comporta enterrar a un familiar, que incluye los que aporta la funeraria -el féretro, la tanatoestética, el coche fúnebre, la sala del velatorio y la organización del servicio- y los del cementerio, que incluyen la inhumación o incineración y la concesión de la sepultura.

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La asociación española de consumidores Asescon ha cuantificado estos gastos, que de media ascienden a 1.200 euros para el ataúd; 600 para el tanatorio; 300 la preparación del cuerpo; 400 el traslado y el coche fúnebre; 800 el cementerio, el nicho la inhumación; 200 las flores y coronas; 250 los trámites administrativos y unos 100 la ceremonia.

El informe de Selectra constata grandes diferencias entre las distintas capitales de provincia, que pueden oscilar entre los 5.664 euros de Segovia y los apenas 3.021 de Santa Cruz de Tenerife, por lo que las aseguradoras contemplan un capital medio de unos 4.000 euros, con variaciones significativas en el precio de las pólizas.

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Sobre este punto, Santa Cruz de Tenerife es también la ciudad donde las pólizas son más económicas, una media de 115,72 euros al año para una persona de 35 años; en el otro extremo de la tabla figura Tarragona, donde el precio es de 174,82 euros para un cliente de 35, pero sube hasta 273,97 si el firmante tiene más de 50.

Inmediatamente por detrás de Tarragona figura Madrid, donde la póliza asciende a 170,75 euros para clientes de 35 años y a 264,18 para mayores de 50.

En Gerona la póliza cuesta 169,77 o 261,86 euros, según el caso; en Segovia, 167,11 o 262,23, y en Pontevedra, 151,15 o 244,85 euros.

Entre las ciudades donde las pólizas son menos costosas, por encima de Santa Cruz de Tenerife figuran Zamora, con 121,83 o 181,76 euros; Jaén, con 121,84 o 186,17; Ceuta, con 123,94 o 185,84, y Las Palmas de Gran Canaria, con 124,82 o 185,99 euros.

Esto precios incluyen servicios funerarios esenciales, pero también coberturas adicionales que van desde gestión de herencias o testamentos hasta asistencia psicológica para los familiares.

Además, desde hace unos años se han añadido servicios hasta ahora innecesarios como el borrado de la huella digital, aunque estos "extras" no suelen estar incluidos en las pólizas más básicas.

Según los últimos datos de la patronal aseguradora Unespa, también hay diferencias territoriales en el volumen de contratación de pólizas de decesos, con Cádiz como la provincia donde más extendido está este producto, con un 75,6 % de los gaditanos con su sepelio asegurado.

A continuación se sitúan Ávila (72,6 %), Ciudad Real (72 %) y Badajoz (70,2 %), en tanto que donde son menos populares es en Teruel (20 %), Soria (20,3 %) y Baleares (21 %). EFECOM

eyp/mlm/sgb

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