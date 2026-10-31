El Granollers y el Barça afrontan con "ilusión" el primer derbi liguero del curso

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Granollers (Barcelona), 31 oct (EFE).- El jugador del Fraikin Granollers Adrià Figueras y el del Barça Ian Barrufet afrontan con "mucha ilusión" el derbi catalán de la octava jornada de la Liga Nexus Energía Asobal que se disputará este domingo (19:00 horas) en el Palau d'Esports de la ciudad vallesana.

Ambos jugadores han participado este sábado en un acto en Granollers para presentar el duelo entre los dos clubes históricos del balonmano catalán, en el que los locales intentarán discutir la condición de invicto de los azulgranas.

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"El equipo está con muchísima ilusión de jugar este partido. Somos conscientes de que es un partido con mucha repercusión en Granollers. Intentaremos estar a la altura. Jugamos ante uno de los mejores equipos del mundo, pero con la ilusión y las ganas de poder competir y luchar por los dos puntos", ha valorado Adrià Figueras.

El Granollers, cuarto a un punto del campeón de las últimas dieciséis Ligas, tratará de recuperar el terreno perdido tras dejarse un empate en casa ante el Cuenca (36-36) y caer en un partido ajustado ante el Caserío Ciudad Real (34-33).

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Por su parte, el Barça cerrará una nueva semana con doble compromiso, tras ganar al Aarhus (27-30) y completar la primera fase de la Liga de Campeones con pleno de victorias, con el objetivo de no perder terreno respecto al Irudek Bidasoa Irún, líder invicto de la competición aunque con un partido más que los azulgranas.

"Afrontamos el derbi con mucha ilusión y ambición. Es un partido importantísimo para nosotros. Es uno de los partidos más bonitos de la Asobal y creo que llegamos con muchas ganas, y con mucha ambición de ganar los dos puntos", ha señalado el azulgrana Ian Barrufet. EFE

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