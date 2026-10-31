Domínguez: “Alicante tiene un modelo de juego muy claro”

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 31 oct (EFE).- El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, desconfía de la mala dinámica del Eón Alicante, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Liga y viene de caer eliminado en la Copa del Rey ante el penúltimo clasificado de División de Honor Plata.

“Los resultados a veces dependen de detalles o de algunos factores que no siempre puedes controlar. Ellos tienen un modelo de juego muy claro, y en su plantilla tienen a algunos jugadores con una enorme experiencia y otros en un gran estado de forma. Es un equipo muy bien armado, será un rival difícil más allá de que vengan de caer eliminados, que sí puede ser un toque de atención para venir muy centrados”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego dijo que su equipo encara este encuentro con el “refuerzo anímico” que supuso haber pasado a la siguiente ronda de Copa tras vencer a domicilio al Antequera.

“Nosotros venimos de ganar y de pasar nuestra eliminatoria de Copa, que siempre es difícil por jugar fuera de casa aunque enfrente tengas a un rival de Plata. Ya hemos visto todos los equipos de Asobal que se han quedado por el camino”, dijo en referencia a Cuenca, Alicante y Puente Genil.

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Para Domínguez, dos de las claves del encuentro pasarán por estar “sólidos en defensa” y reducir “el número de pérdidas de balón” en ataque.

“Estar en defensa a un buen nivel será clave contra un equipo que tiene mucho desequilibrio y mucho lanzamiento exterior. Necesitaremos ofrecer nuestra mejor versión defensiva para que el rival esté incómodo. Y luego reducir el número de errores en el pase también será muy importante”, subrayó.

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Finalmente, el técnico pontevedrés hizo un llamamiento a sus aficionados para que llenen O Gatañal: “Nunca le tenemos que pedir nada porque siempre están a nuestro lado, ya sea en casa o fuera, pero mañana es un día para que haya una buena entrada, para que nuestros jugadores se sientan reforzados”. EFE

dmg/jpd