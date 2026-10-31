Colm Tóibín, Lobo Antunes, Isabel Allende o Jo Nesbo: novedades literarias de noviembre

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Madrid, 31 oct (EFE).- Isabel Allende, Colm Tóibín, Antonio Lobo Antunes, Javier Castillo o Jo Nesbo protagonizan algunas de las novedades literarias más destacadas del mes de noviembre.

Veinte años después de publicar 'Un largo invierno', una historia de amor, suspense y aprendizaje sentimental en un pueblo del Pirineo catalán, llevada al cine por Andrew Haigh y que tiene previsto su estreno en febrero de 2027, Colm Tóibín ha escrito 'El puente', que retoma la historia a los pocos meses de su impactante final. Las dos novelas breves aparecen juntas en este volumen del autor multipremiado de 'Brooklyn' o 'El mago'.

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Uno de los grandes escritores de la literatura contemporánea en portugués, fallecido en marzo pasado. Su último libro es una novela sobre la vejez y el reencuentro con la felicidad perdida protagonizada por un anciano que llegó a ser presidente de una gran empresa y que repasa los recuerdos más importantes de su vida íntima y familiar, aislado en una casa de Lisboa.

La novela ganadora de la 75 edición del Premio Planeta, de Isabel Allende, es una continuación de la obra más emblemática de la autora chilena y con la que debutó, 'La casa de los espíritus'. Narra la historia de la nieta de Clara, Alba, que vivirá y sufrirá la dictadura chilena. También sale a la venta la finalista, 'La añoranza', de Sergio Hernández.

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Una novela sobre las heridas de la guerra de los Balcanes, que se pregunta dónde residen las lealtades y dónde está el hogar. Una novela de retorno y de cuentas pendientes, que aborda temas como la memoria y la identidad y que ha recibido numerosos premios en Italia.

Una escritora consagrada conoce a una joven poeta de poco más de veinte años y descubre que amar es también enfrentarse a sus propias contradicciones. Lo que comienza como una pasión arrebatadora se convierte en una exploración sobre el deseo y los celos, la memoria y el cuerpo, el poder y la fragilidad, la juventud y la madurez.

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La autora de 'Tenemos que hablar de Kevin' vuelve a demostrar su capacidad para explorar las zonas más incómodas de la naturaleza humana con la historia de una pareja que pacta suicidarse a la vez al cumplir 80 años. A lo largo de la novela imagina las distintas versiones posibles de lo que es capaz de depararles la vejez pese a su empeño por dominarla.

En un país a la deriva, un joven periodista descubre los tentáculos corrompidos del poder extendiéndose en su propia familia. Junto a él, un puñado de vidas se entrelaza en una trama de codicias, secretos y deslealtades bajo el régimen fujimorista de los años noventa. 'El peso del aire' construye un mosaico de personajes en un país infectado por el chantaje y el deterioro institucional.

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Lorenzo Silva narra la vida de Francisco de Vitoria, un fraile dominico, teólogo, filósofo y jurista español, considerado el principal fundador de la Escuela de Salamanca y el padre del derecho internacional moderno.

Uno de los autores de thriller que más vende en la actualidad en España, autor de novelas como 'La chica de nieve' o 'El cuco de cristal', con más de 3 millones de lectores, regresa con esta trama en la que una locutora de un pódcast de 'true crime' recibe una oferta de una anciana, heredera de una de las mayores fortunas del país, a cambio de resolver un enigma que la ha obsesionado durante dos décadas.

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Traducido a 52 idiomas y con más 60 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, el noruego Jo Nesbo presenta al brillante detective Harry Hole en su caso número catorce. Aunque se ha apartado de la investigación de homicidios, Hole acaba implicándose en el caso de un asesino en serie que está montando su macabra "obra maestra".

Tras el reciente fallecimiento del escritor y cineasta Gonzalo Suárez, Taurus publica esta edición revisada de la que fue tesis doctoral de Javier Cercas, que le considera un hito en su aprendizaje como novelista: "Un verdadero friki, un aerolito sin control, un raro absoluto que escribía una narrativa que nadie escribía y que con el paso del tiempo todos acabamos escribiendo".

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El gran libro de Sándor Márai sobre el exilio y sobre la fragilidad de Europa. Publicada originalmente en alemán en 1957, esta obra nace de una herida en la vida de Márai: la ruptura con el régimen comunista y la salida definitiva de Hungría para instalarse en Nápoles, donde escribió esta novela que se interroga sobre la dignidad del individuo frente a los totalitarismos.

Otras novedades del mes: 'Después de Safo', Selby Wynn Schwartz (Alianza); 'La trama francesa', John Grisham (Plaza & Janés); 'El vivo', Anna Starobinets (Impedimenta); 'La realidad supera la ficción', Edwin Frank (Seix Barral); 'Jacky', Anthony Passeron (Libros del Asteroide); 'Mi año en París con Gertrude Stein', Deborah Levy (Random House), y 'Cantos rodados', Andrés Rábago (Galaxia Gutenberg). EFE

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