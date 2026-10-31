Ceuta lamenta que tres meses después se hayan producido "cero devoluciones"

Ceuta, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha lamentado este sábado que tres meses después de la entrada masiva de migrantes a finales de julio se hayan producido "cero devoluciones", que sigan 3.626 menores acogidos y que la situación en la ciudad "no haya cambiado un ápice".
Así se han pronunciado en una rueda de prensa los consejeros de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán (PP), quienes confían en que "haya un cambio importante a finales de noviembre".
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Alejandro Ramírez ha explicado que "son miles de migrantes los que aún permanecen en la ciudad, muchos de ellos en las calles, y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa, además de que tampoco se ha repatriado a ningún menor".
El portavoz ceutí ha explicado que "es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación del Gobierno, se han iniciado 'Informes de Situación del Menor' para el proceso de repatriación en 73 casos y no consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos".
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Alberto Gaitán ha dicho que a día de hoy la ciudad cuenta con un total de 3.626 menores, "lo que supone una sobreocupación del 12.400 por ciento y 125 veces la capacidad ordinaria, que se cifra en 29 niños".
"Es una situación que no se puede soportar, por eso nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas", ha advertido Gaitán.
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En cuanto al total de inmigrantes que permanecen a 31 de octubre en la ciudad, desde el Gobierno ceutí informan que hay un total de 7.500 personas alojadas en los diferentes campamentos instalados por el Gobierno.
A esto hay que sumar que "estimamos ahora mismo que en torno a unos 3.000 o 4.000 puedan ser los que queden todavía fuera de estar en algún alojamiento de los que ha creado el Gobierno y de menores no sabría decir las cifras pero en torno a 400 o 500 nos dicen que podrían haber todavía en las calles".
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Gaitán ha lamentado que no se haya producido ya alguna devolución de migrantes por vía administrativa: "No nos consta, sólo sabemos las cifras de devoluciones voluntarias, que siguen estando en unos 13.215, y las expulsiones porque alguno haya cometido algún tipo de delito, que estaban ya en 608, pero en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución siguen dando una cifra que ahora mismo es de cero".
Ramírez ha dudado de que la situación se normalice a finales de año: "Si después de tres meses la cifra de devoluciones por procedimientos ordinarios es de cero nos hace mucho dudar de que se vayan a producir más de quince mil devoluciones en prácticamente un mes y medio o mes aproximadamente que queda".
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Gaitán ha añadido que "cuando se le ha pedido reiteradamente que se nos digan plazos, una cronología de cuándo vamos a volver a la normalidad, nunca hay respuesta por parte del Gobierno de la nación". EFE
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