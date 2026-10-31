Espana agencias

Ceuta lamenta que tres meses después se hayan producido "cero devoluciones"

Guardar

Ceuta, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha lamentado este sábado que tres meses después de la entrada masiva de migrantes a finales de julio se hayan producido "cero devoluciones", que sigan 3.626 menores acogidos y que la situación en la ciudad "no haya cambiado un ápice".

Así se han pronunciado en una rueda de prensa los consejeros de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán (PP), quienes confían en que "haya un cambio importante a finales de noviembre".

PUBLICIDAD

Alejandro Ramírez ha explicado que "son miles de migrantes los que aún permanecen en la ciudad, muchos de ellos en las calles, y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa, además de que tampoco se ha repatriado a ningún menor".

El portavoz ceutí ha explicado que "es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación del Gobierno, se han iniciado 'Informes de Situación del Menor' para el proceso de repatriación en 73 casos y no consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos".

PUBLICIDAD

Alberto Gaitán ha dicho que a día de hoy la ciudad cuenta con un total de 3.626 menores, "lo que supone una sobreocupación del 12.400 por ciento y 125 veces la capacidad ordinaria, que se cifra en 29 niños".

"Es una situación que no se puede soportar, por eso nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas", ha advertido Gaitán.

En cuanto al total de inmigrantes que permanecen a 31 de octubre en la ciudad, desde el Gobierno ceutí informan que hay un total de 7.500 personas alojadas en los diferentes campamentos instalados por el Gobierno.

A esto hay que sumar que "estimamos ahora mismo que en torno a unos 3.000 o 4.000 puedan ser los que queden todavía fuera de estar en algún alojamiento de los que ha creado el Gobierno y de menores no sabría decir las cifras pero en torno a 400 o 500 nos dicen que podrían haber todavía en las calles".

Gaitán ha lamentado que no se haya producido ya alguna devolución de migrantes por vía administrativa: "No nos consta, sólo sabemos las cifras de devoluciones voluntarias, que siguen estando en unos 13.215, y las expulsiones porque alguno haya cometido algún tipo de delito, que estaban ya en 608, pero en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución siguen dando una cifra que ahora mismo es de cero".

Ramírez ha dudado de que la situación se normalice a finales de año: "Si después de tres meses la cifra de devoluciones por procedimientos ordinarios es de cero nos hace mucho dudar de que se vayan a producir más de quince mil devoluciones en prácticamente un mes y medio o mes aproximadamente que queda".

Gaitán ha añadido que "cuando se le ha pedido reiteradamente que se nos digan plazos, una cronología de cuándo vamos a volver a la normalidad, nunca hay respuesta por parte del Gobierno de la nación". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Ubicado en la provincia de Cuenca y con cerca de 900 habitantes, destaca porque su paisaje adquiere un tono rojizo y cobrizo a partir del mes de noviembre

El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Desde la Milla de Oro de Madrid hasta el centro histórico de Valencia, comerciantes han tapiado escaparates y adelantado cierres. Este sábado, hay convocadas movilizaciones de la plataforma en varias ciudades españolas

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

La experta explica por qué aplazar constantemente nuestros objetivos puede acabar afectando a nuestra seguridad personal

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Tras más de una hora de rescate y arrastrándose por el tren volcado, Salvador y sus compañeros lograron evacuar a la joven sevillana

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos