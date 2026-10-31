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2-0. Xabi Alonso firma el finiquito a Carrick

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Londres, 31 oct (EFE).- El último voto de confianza que la directiva del Manchester United dio a Michael Carrick se acabó. Xabi Alonso le firmó este sábado el finiquito en la victoria del Chelsea (2-0) y al técnico inglés le quedan horas en el cargo.

Apenas cinco meses han pasado desde que Carrick, que asumió el cargo como interino en enero, firmara un contrato de dos temporadas para por fin levantar el vuelo de un United que lleva más de una década en decadencia. Todo parecía indicar que iba a ser despedido tras las goleadas frente a Como (4-1) y Bournemouth (0-3), además de uno de los peores arranques ligueros de la historia del club, pero la directiva confió en que aún le podía dar la vuelta a esto y tras una reunión en Carrington esta semana decidieron darle una última oportunidad que se consumió este sábado en Stamford Bridge.

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En un partido con mil ocasiones, en el que el United perdonó lo imperdonable, las esperanzas de Carrick se desvanecieron.

Y es que desde la estadística, el partido que el United perdió contra el Chelsea puede considerarse de injusto. Antes del primer gol de Morgan Rogers, el United dispuso de dos manos a mano, errados por Bruno Fernandes, perdonado y de vuelta al once, y Amad Diallo, además de un tanto anulado a Matheus Cunha por fuera de juego. El Chelsea también había tenido las suyas, con un tanto invalidado por posición antirreglamentaria y un mano a mano que perdonó Pedro Neto, pero lo cierto es que el que lo merecía era el United.

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Se fueron a vestuarios y la película cambió por completo. Nada más salir del túnel Morgan Rogers bailó entre la defensa del United y picó la pelota ante la salida de Lammens. Su mejor gol con esa camiseta. Minutos después, la película empeoró para los 'Red Devils'. Tras revisarlo en el VAR, Peter Bankes expulsó a Lisandro Martínez por un codazo sobre Wesley Fofana, además de cobrar penalti. No falló Cole Palmer.

Con el United rendido, el VAR volvió a anular un gol al Chelsea, esta vez a Estevao, titular por fin con Xabi Alonso.

No hay salvación para Carrick, con esta derrota son nueve partidos consecutivos sin ganar. La última victoria data del 10 de septiembre contra el Sabah, mientras que en la Premier solo han ganado al Ipswich Town en la segunda jornada. El equipo es decimosexto y puede acabar el fin de semana en descenso en función de los resultados.

El Chelsea se recupera de esta forma de la derrota contra el Tottenham Hotspur y la eliminación en la Copa de la Liga contra el Liverpool y sube hasta la cuarta posición con 16 unidades.

- Ficha técnica:

2 - Chelsea: Penders; Acheampong, Colwill, Lisandro, Palestra (Chavarría, m.74); Caicedo (Welbeck, m.87), Lavia, Palmer (Quenda, m.97); Estevao (Gusto, m.87), Rogers y Neto (Barco, m.87).

0 - Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro, Dalot; Baleba (Mainoo, m.58), Santos (Heaven, m.66), Fernandes; Diallo (Zirkzee, m.77), Cunha (Mount, m.66) y Mbeumo.

Goles: 1-0, m.50: Rogers. 2-0, m.64: Palmer.

Árbitro: Peter Bankes. Amonestó a Penders (m.93) por parte del Chelsea y a Maguire (m.65), Mainoo (m.70), Mbeumo (m.81) y Zirkzee (m.88), además de expulsar a Lisandro Martínez (m.59 y 63) por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada nueve de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE

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