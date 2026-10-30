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Un jurado declara culpables de asesinato a los acusados de matar a golpes a un hombre en Alcobendas (Madrid)

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Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables a los dos acusados de matar a golpes a un hombre en Alcobendas el 3 de mayo de 2024, han informado fuentes jurídicas.

El tribunal de jurado ha emitido su veredicto en una lectura pública, en el que considera acreditada la responsabilidad de ambos procesados en la agresión mortal a L.G., que falleció tras recibir una brutal paliza en la avenida del doctor Severo Ochoa de Alcobendas.

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La representante del Ministerio Público mantuvo la calificación de los hechos como un delito de asesinato, aunque modificó en la última sesión del juicio su petición de pena, de 18 a 16 años de cárcel, al apreciar que el consumo de alcohol afectó a las capacidades volitivas de ambos procesados.

El juicio quedó la semana pasada visto para sentencia tras los informes finales de las partes. Durante su intervención, la fiscal aludió a la declaración de una testigo presencial y a los informes de las médicos forenses para sostener que las múltiples lesiones que sufrió la víctima eran de tal gravedad que habrían causado la muerte a cualquier persona.

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La víctima falleció después de sufrir una rotura traumática del bazo que le provocó un shock hipovolémico hemorrágico. Tras la agresión, los acusados abandonaron el lugar dejando al hombre completamente desnudo, salvo por los calcetines, tendido en el suelo.

Uno de los procesados negó durante su declaración su participación en los hechos e incriminó al otro. En su caso, la Policía no encontró restos biológicos de la víctima en su cuerpo, mientras que en el del otro acusado se localizó sangre en las zapatillas y en las manos. Antes de morir, el propio agredido había identificado a sus atacantes.

A PLENA LUZ DEL DÍA

Los hechos ocurrieron sobre las 13.17 horas del 3 de mayo de 2024, cuando ambos acusados abordaron a la víctima, a la que conocían, y comenzaron a discutir. Uno de ellos, identificado como O. A. P., le agarró del brazo y, tras mantener una actitud violenta, le propinaron un fuerte bofetón que le hizo caer al suelo.

A continuación, ambos le golpearon repetidamente con patadas en la cabeza y el costado, pese a que ya no podía defenderse, y lo dejaron desnudo en el suelo antes de abandonar el lugar. Agentes de la Policía Nacional, alertados por varios testigos, detuvieron a los procesados a escasos metros del lugar de la agresión.

Durante la vista, la sala reprodujo la llamada de un viandante al servicio de emergencias 112, en la que alertaba de que "tres personas se estaban pegando" y pedía que avisaran a la Policía.

Tras su detención, los dos acusados justificaron inicialmente la agresión alegando que la víctima les había robado un teléfono móvil la noche anterior. Sin embargo, la madre del fallecido negó esta versión y aseguró que su hijo había pasado aquella noche con ella.

La Fiscalía reclamaba inicialmente 18 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de asesinato, además de una indemnización de 190.000 euros para los familiares del fallecido. Tras apreciar la atenuante de intoxicación etílica, ha rebajado ahora su petición a 16 años de cárcel para cada procesado.

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EuropaPress

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