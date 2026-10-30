Un hombre y un bebé muertos en un cayuco en El Hierro tras un viaje de 8 días desde Gambia

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La Restinga (El Hierro), 30 oct (EFE).- Un hombre y un bebé han llegado muertos esta madrugada al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, tras una travesía de ocho días desde Gambia en un cayuco con otras 111 personas a bordo, han informado a EFE Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia de la isla.

Durante el rescate de la embarcación, un helicóptero de Salvamento tuvo que evacuar en estado grave al Hospital de La Candelaria, en Tenerife, a una niña de alrededor de dos años, han precisado las fuentes.

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La operación la puso en marcha el 112 de Canarias sobre las 22.55 horas del jueves, tras comunicar a Salvamento Marítimo que había recibido dos llamadas de socorro realizadas desde un cayuco que se dirigía a El Hierro, en una posición sin determinar.

El centro de coordinación de Santa Cruz de Tenerife movilizó de urgencia al helicóptero Helimer 204 y a la Salvamar Navia, embarcación esta última que localizó al cayuco sobre la 1.00 de la madrugada a unos 68 kilómetros al sur de La Restinga.

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Cuando el barco de rescate llegó a esa posición, se encontró con un cayuco cargado con 113 personas, entre ellas dos ya fallecidas y una niña pequeña en muy mal estado, a la que evacuó el Helimer.

La Salvamar Navia llegó al puerto sobre las 4.00 de la madrugada con los 110 supervivientes restantes, entre los que hay ocho mujeres y ocho menores.

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Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle de La Restinga por parte de personal del Servicio Canario de la Salud y de la Cruz Roja.

Esta nueva tragedia en la Ruta Atlántica se produce cuando está a punto de cerrarse un mes de octubre en el que se ha producido un claro repunte en las salidas de pateras y cayucos hacia Canarias, con más de 4.000 personas llegadas a las islas en un solo mes, según un recuento provisional difundido por la comunidad autónoma. EFE

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