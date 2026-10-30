Txus Vidorreta: “Es un partido duro porque el Barcelona es un equipo muy físico”

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Málaga, 30 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, ha afirmado sobre el encuentro de este domingo ante el Barça de la Liga Endesa que “es un partido duro” porque el conjunto azulgrana “es un equipo muy físico, con muchos jugadores nuevos, todos de gran perfil atlético en todas las posiciones”.

“Quizás el más talentoso de todos es Gibson, que es más pequeño, pero el resto son jugadores muy atléticos”, dijo en rueda de prensa el técnico bilbaíno, quien destacó a varios jugadores como “Robinson, Martin, Umude, Minaya, Evbuomwan, Nkamhoua y Nebo, de un perfil atlético enorme y, lógicamente, eso va a obligar a hacer un gran esfuerzo físico para igualar su atleticismo”.

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El entrenador del conjunto malagueño destacó el buen momento de sus equipo, que "está en buena línea y con una buena capacidad para jugar un baloncesto de alto ritmo, como el que intenta proponer el Barcelona, y dar la pausa necesaria cuando sea imprescindible para poder competir”.

“Creo que va a ser un buen partido entre un buen Barcelona, que viene en una racha de victorias, y nosotros, que también estamos en una buena dinámica y tuvimos un gran rendimiento colectivo en el último partido en Lugo. Eso nos reafirma en el trabajo que estamos haciendo y nos da confianza para afrontar el partido con toda la ilusión”, afirmó.

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Vidorreta dijo que el nuevo fichaje, el ala-pívot estadounidense Kevin Knox, les puede ayudar, aunque "muchas veces no depende de lo que a ti te parezca, sino de la realidad". EFE

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