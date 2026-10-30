Tribunal de Cuentas plantea la conveniencia de mantener el Organismo de Parques Nacionales

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "reflexione" sobre la utilidad y conveniencia de mantener el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), al estar transferidas las competencias a las comunidades autónomas y carecer de personal suficiente para abordar algunas funciones administrativas, actualmente cubiertas por el Grupo Tragsa.

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del OAPN para los ejercicios 2022 a 2024, en el que apunta que el organismo no ha completado su adaptación estatutaria y carece de una estructura organizativa formal, según un comunicado publicado este viernes.

PUBLICIDAD

Valora otros aspectos, en general positivos, como que desde 2022 realiza una planificación estratégica, efectúa el seguimiento del estado de la Red de Parques Nacionales y ejecuta la aplicación de los principios de sostenibilidad ambiental, transparencia y acceso a la información pública, igualdad de genero y lucha contra el fraude.

El documento analiza los retrasos en la aprobación y rendición de cuentas por parte del OAPN y lleva a cabo un seguimiento de la ejecución de las inversiones asignadas por los Fondos europeos Next Generation y sobre la gestión económico financiera del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

PUBLICIDAD

Según el Tribunal de Cuentas, el OAPN ha perdido sus competencias originarias en la gestión de los parques nacionales, de lo que actualmente se ocupan las comunidades autónomas.

Señala que en el periodo 2021-2024 se asignaron al OAPN 349,4 millones de euros de inversiones del PRTR para la "conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad", de los que 166,4 millones se transfirieron a las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

No obstante, subraya el tribunal, el OAPN "no ha podido" asumir con sus medios humanos y materiales todo el presupuesto asignado, por lo que se han derivado 60,5 millones de euros al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) creado por el ministerio.

Añade que hasta 2024 el OAPN sólo había ejecutado directamente 68,7 de los 122,5 millones de euros que le correspondían, lo que pone de manifiesto "su limitada capacidad para absorber fondos".

PUBLICIDAD

También apunta que el OAPN "viene incumpliendo los plazos para la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas desde 2021", una situación provocada por la falta de personal en el Servicio de Contabilidad, por lo que ha tenido que cubrir estas funciones con el personal propio de otros servicios y el ajeno del Grupo Tragsa.

Subraya que se ha reducido el retraso en la rendición de cuentas en el ejercicio de 2024, pero apunta errores en los ajustes contables de sus resultados presupuestarios, así como deficiencias en la justificación y control de las subvenciones al voluntariado otorgadas por el OAPN en el periodo 2020-2024.

PUBLICIDAD

Sin embargo, destaca la creación en 2025 de un nuevo servicio que ha corregido las deficiencias en los procedimientos y actualmente revisa los expedientes de ejercicios anteriores para "solicitar el reintegro de las ayudas no justificadas".

En relación con la plantilla, el informe señala que el 29,6 % de los puestos se encontraba vacante, en un escenario en el que a diez años vista se prevé la jubilación del 63 % de personas, así como la dependencia del Grupo Tragsa.

PUBLICIDAD

Finalmente destaca que, a fecha actual, aún no se ha traspasado a Castilla-La Mancha la gestión de los parques de Cabañeros y Tablas de Daimiel, al no haberse encontrado un punto de acuerdo en las administraciones para constituir la comisión interadministrativa que lleve el proceso de transferencia. EFE