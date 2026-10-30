'Tiempos de ilusión', el despertar adolescente en los 80 de los creadores de 'Intocable'

Guardar

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 30 oct (EFE).- El momento "mágico y breve" entre la niñez y la edad adulta en el que "se aprende todo a la vez" es el eje central de 'Tiempos de ilusión', la nueva película de los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano ('Intocable'), que recrean con una mirada cálida y humanista su adolescencia en los años ochenta en la periferia parisina.

PUBLICIDAD

"Se aprende todo a la vez: el amor, la muerte, el sexo, la violencia, la religión...y, en realidad, teniendo apenas 11, 12 o 13 años, no se comprende", ha asegurado en una entrevista a EFE Toledano, para quien el resto de la vida consiste en escapar o aceptar esas claves aprendidas, algo que convierte esta etapa en fascinante para el cine y la literatura.

Esta historia de iniciación que llega este viernes a los cines está protagonizada por Louis Garrel ('Soñadores'), Camille Cottin ('Los Miserables'), Pierre Lottin ('Por todo lo alto') y el joven Simon Boublil, a quien Nakache define como "un pequeño milagro" porque es un actor natural que "posee algo que no se puede aprender".

PUBLICIDAD

"Buscábamos algo muy concreto. Tenía que ser todavía un niño justo antes de la metamorfosis. Desde entonces ha rodado otra película, ahora es más alto y ya no es el mismo. En realidad, le robamos ese momento, capturamos ese instante", añade.

El joven actor protagoniza una historia situada en 1985 que mezcla recuerdos personales y ficción para retratar a una generación marcada por los cambios sociales de los años ochenta, momentos duros de reconversión en los que el desempleo golpeaba a muchos países europeos.

PUBLICIDAD

Unas circunstancias que quedan sugeridas o remarcadas en una película que busca recrear el olor y el color de una familia de clase media en aquellos tiempos.

"Eran unos años particulares en Francia", recuerda Nakache. "Por un lado, hubo una gran crisis; pero, al mismo tiempo, la izquierda de François Mitterrand llegó al poder, lo cual trajo muchísima esperanza. Y además fueron unos años marcados por la abundancia de dinero en efectivo y por la influencia de Estados Unidos".

PUBLICIDAD

Como ocurrió con 'Intocable' (2011), sobre la improbable amistad entre un millonario parapléjico y su cuidador inmigrante, el tono de comedia les sirve a estos realizadores para hablar "con cierta elegancia" -dice Nakache- de asuntos dramáticos.

"Es un barniz que aplicamos a las secuencias, a las escenas y a los personajes, porque también en nuestra adolescencia ambos vivimos momentos muy cinematográficos y muy divertidos. Lo que nos gusta es convertir lo ordinario —lo cotidiano— en algo extraordinario", resume el realizador.

PUBLICIDAD

La película refleja a unos padres que lidian con sus problemas económicos o con la influencia en sus trabajos de la aparición de unos enormes aparatos llamados ordenadores, mientras para los hijos lo urgente es el primer amor, escuchar a Joy Division o conseguir alquilar una cinta porno en el videoclub para ver en pandilla.

Que hoy se miren con nostalgia aquel momento histórico, incluso por parte de quien no lo vivió, es algo que para Toledano tiene que ver con la decepción que nos ha traído la modernidad. "La modernidad nos hizo una promesa: que seríamos liberados de todo. Pero, en realidad, estamos más atados que nunca a las pantallas", remarca, lo que se une a nuevas angustias como la ansiedad por el cambio climático.

PUBLICIDAD

Y en parte de ahí viene la elección del título de la película, 'Tiempos de ilusión' (en francés 'Juste une illusion', 'solo una ilusión). "Queremos que se sienta el aroma de aquellos años. En este sentido, la película es una ilusión: la de regresar al pasado y volver a ver cómo vestían nuestros padres y madres, o cómo éramos a los 13 años", dicen.

"Hace poco —estábamos en Roma—, al encenderse las luces de la sala, vi a mucha gente llorando", relata Toledano, cuya familia, como indica su apellido, salió de la ciudad castellanomanchega cuando los judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)