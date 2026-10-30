Se complica el tráfico en las salidas de Madrid y carreteras de Andalucía y Alicante

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Madrid, 30 oct (EFE).- Prácticamente todas las salidas de Madrid y otras carreteras de Alicante y Andalucía están registrando desde este mediodía complicaciones de tráfico con motivo de la festividad de Todos los Santos, puente en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, al ser festivo el lunes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de esta tarde una operación especial que finalizará la medianoche del próximo lunes, un periodo en el que se prevén 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera y también trayectos cortos debido a las visitas a los cementerios.

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En Madrid, el tráfico presenta dificultades en las salidas de la capital por la A-1, en Alcobendas; A-3, en Rivas; A-4, en Butarque y Pinto; A-42, en Torrejón de la Calzada; A-5, en Arroyomolinos; y A-6, en la zona del Plantío.

Esta autovía, además, tiene complicaciones de circulación en la provincia de Ávila, en Arévalo hacia Tordesillas; mientras que en el Mediterráneo las dificultades se localizan en Alicante, en la A-7, a la altura de Elche, sentido Murcia, y también en Almería, en Viator en dirección a la capital murciana.

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También en Andalucía se registran problemas de tráfico en la entrada a Jaén por la A-44, tanto en Mengíbar como en Grallena; al igual que en Málaga, en la AP-7, en Benlamádena en sentido a la capital malacitana y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, así como en la entrada a Sevilla por la A-49, en el entorno de Camas.

Varios accidentes complican aun más la circulación: en Madrid, en la A-1, en el Circuito del Jarama; dos en Barcelona, uno de entrada por la A-2, en Sant Joan Despí; y otro en la C-58, en Bocana, y un último en Sevilla que genera retenciones en la AP-4 a su paso por El Cuervo hacia la capital andaluza. EFE

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