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Sandra Sánchez: "El mundo de los negocios es más competitivo que la propia competición"

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Inés Gutiérrez y Lina Tobón

Madrid, 30 oct (EFE).- La karateka española Sandra Sánchez, campeona olímpica en Tokio 2020, se retiró de la competición en julio de 2022, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Mundiales en Birmingham. Dejó la competición, pero el karate está presente en su vida cotidiana, lo que le ha llevado a crear varios negocios en torno a este deporte. "El mundo de los negocios es más competitivo que la propia competición", dijo Sánchez en una entrevista a EFE.

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Nacida en Talavera de la Reina (Toledo), Sánchez está considerada como la mejor de la historia en la categoría de kata femenino individual al ser número uno del ránking durante seis años consecutivos.

Fue campeona olímpica en Tokio 2020, campeona del mundo en 2018 y 2021 y siete veces campeona de Europa (2015-2022). Ahora, dedica el tiempo a negocios y proyectos sociales en los que el kárate sigue siendo el eje central.

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Kintsugi Karate es uno de los proyectos sociales que impulsa la karateca junto a su pareja y entrenador Jesús del Moral, en el que ofrecen un programa gratuito de karate adaptado para mujeres que han superado un proceso oncológico.

"Quiero darle algo positivo a la gente y a la sociedad y al final, independientemente de lo que te rodea, hay que luchar mucho para poder sacar adelante esos proyectos y lo que te dan las personas es lo más bonito", dijo Sánchez a EFE.

En estos talleres, toma como base el arte tradicional japonés de Jintsugi, que repara la cerámica rota con oro para resaltar sus cicatrices y hacerla más fuerte y valiosa en lugar de ocultar las roturas, por lo que utiliza el karate como una herramienta para ayudar a las mujeres a recuperar la movilidad, fuerza física, confianza y el reencuentro con su propio cuerpo tras la enfermedad.

Busca que cada participante se sienta "nuevamente capaz" y transforme las huellas del camino recorrido en un símbolo de resistencia y belleza personal.

"Mis negocios están generados para aportar algo bueno a las personas", dijo.

La campeona olímpica también es propietaria de Chikara Club, una plataforma en línea de entrenamiento y contenidos profesionales para hacer los entrenamientos de forma accesible para todos los atletas a través de vídeos que han grabado a lo largo de las sesiones.

"Estamos ilusionados de poder enseñar y compartir nuestros conocimientos y entrenamiento de alto nivel para que miles de karatekas puedan mejorar y rendir mejor gracias a nuestra experiencia", afirmó.

En estas clases virtuales se trabaja tanto el aspecto "físico como el técnico" donde ofrecen consejos y trucos para poder elevar el nivel del karate del alumnado.

Incluye distintas tarifas y planes, desde el básico por 19 euros al mes con acceso a los vídeos de la plataforma, el Premium de 29 euros al mes que incluye sesiones con expertos, así como conexiones grupales con Sandra y Jesús en el que evalúan los katas del alumnado.

Por último, la karateka española creó Podium Vip, una plataforma digital que funciona como puente y une a las empresas patrocinadoras con atletas olímpicos, paralímpicos y de élite. Nace de su experiencia personal como medallista olímpica y analiza cómo las trayectorias de los deportistas pueden generar un beneficio en las empresas.

Esto nace con motivo de la invisibilidad que Sandra Sánchez afrontó durante su carrera por parte de las instituciones deportivas, por lo que busca crear colaboraciones para mejorar el posicionamiento digital de las empresas, a través de experiencias diseñadas y las empresas, por su parte, ofrecen servicios o experiencias exclusivas a los deportistas a cambio de su influencia, promoción y difusión en redes sociales.

Son algunos de los muchos proyectos de la campeona olímpica, que en mayo volverá a subirse al tatami para competir en Japón, en el Mundial Máster de kárate, según desvela en la última página de su libro 'Karateka', disponible en las librerías desde el 28 de octubre.

"Para mí volver a competir me regala sentir todas esas emociones porque puedo transmitir mi mundo interior a través de los katas. He vivido la competición de una forma muy humana, competía por mí misma, para poder mejorar y no para hacer de menos al rival", indica Sandra Sánchez.

Además, su historia y logros llegan a la gran pantalla a través de la película 'Karateka' de Aritz Moreno, protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado, y que se estrena este viernes 30 de octubre en todas las salas de España. EFE

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