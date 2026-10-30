Piden 11 años de cárcel para un hombre acusado de matar a otro en A Coruña tras golpearlo con un palo en la cabeza

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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre el juicio, con Tribunal del Jurado, contra un hombre por homicidio.

Según el escrito fiscal, sobre las 14.30 horas del 26 de junio, el acusado se encontraba en el Lugar de A Carreira en el municipio de Mañón cuando la otra víctima circulaba por la carretera. Entre ambos surgió, en un momento dado, una discusión durante la cual el fallecido bajó del vehículo.

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"Procediendo el acusado a golpearle en la cabeza con un palo que había en el lugar, asumiendo las posibles consecuencias que dicha acción podría suponer para la integridad física", señala Fiscalía sobre la víctima, que sufrió fracturas y hemorragias que le ocasionaron la muerte, en julio de ese año cuando estaba ingresado.

Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y pide una pena de 11 años de cárcel, además del pago de indemnizaciones para la pareja del hombre, sus padres y su hermana.

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