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'Nietas contra el olvido', las vivencias de la represión franquista en un libro

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Ginés Donaire

Jaén, 30 oct (EFE).- “Nietas contra el olvido. Vivencias de la represión franquista’ es el título del libro que, editado por la Universidad de Granada, contiene 56 relatos vivenciales de nietas, biznietas y sobrinas nietas de familiares represaliados por el franquismo de todo el país y que reclama la dignificación de la historia de los antepasados que fueron víctimas de la dictadura.

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“La publicación cuenta verdades y repara, de alguna manera, a las víctimas de la feroz represión franquista y a sus descendientes, dándoles voz para que puedan transmitir sus historias en un marco mucho más amplio que el de las paredes de sus casas”, ha indicado a EFE Carmen Morente Muñoz, nieta de dos abuelos represaliados y coordinadora de esta obra coral.

Según Morente, el libro llega en tiempos de avance del negacionismo y por ello reclama “la dignificación de la historia de los antepasados represaliados y la necesidad de alertar a las generaciones futuras de la capacidad destructora de estas ideologías totalitarias”.

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Entre los testimonios destacan el de Manuela Carretero Olivares: “Esas mujeres se quedaron mudas en la posguerra mientras cosían en el patio de la higuera”; o el de María Dolores Aguilar España: “Nunca vi reír a mi abuela. Su tristeza fue mi tristeza y su dolor el mío”. Y refiriéndose a su madre y tías, Araceli Ramírez Simón dice: “Ellas como hijas callaron y nosotras como nietas reivindicamos”.

Cada relato combina tres dimensiones: la reconstrucción histórica de la persona represaliada, el proceso de transmisión de la memoria hasta llegar a las descendientes y una mirada de género que pone en valor el papel fundamental de madres y abuelas como depositarias de esa memoria.

Las narraciones muestran cómo la violencia franquista siguió condicionando las vidas de las familias mucho más allá de la posguerra, llegando hasta la tercera generación.

Nacido de forma asamblearia y con la participación de mujeres de todo país hasta las descendientes del exilio, este proyecto es también una reivindicación colectiva contra el revisionismo y el negacionismo histórico.

“Un libro que entiende que la memoria democrática se construye también desde las historias íntimas y familiares”, indicó Carmen Morente durante la presentación del libro en la Asociación de la Prensa de Jaén, junto a las también nietas de represaliados Silvia González y Lola Aguilar, en un acto promovido por Jaén Debate.

Según la coordinadora, se vivieron cuatro etapas hasta culminar en la obra definitiva. La primera consistió en recoger los datos de los familiares represaliados y de las nietas participantes; la segunda, el consenso necesario para definir contenidos y forma de las narraciones.

La tercera fase fue la evaluación de los relatos y la corrección de textos y, por último, la recepción de documentos fotográficos que fueron tratados para mejorar las imágenes, en mucho casos dañadas por el paso de décadas.

“Las narraciones, atravesadas por contenidos desgarradores, pero también en algunos casos salpicadas de humor, nos hablan de las dificultades que tuvieron que afrontar las familias represaliadas, principalmente asistidas por mujeres solas, el rigor de la miseria, la incautación de bienes de primera necesidad, la marginación de las familias afectadas, el peso del silencio en muchos casos y el sobresalto continuo vivido por las descendientes que sobrevivieron en hogares resistentes”, añade Morente.

El compromiso de las nietas con el libro es preservar la memoria y hacerla llegar a la juventud y a las generaciones venideras.

Las autoras de la introducción son Teresa María Ortega, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, y la joven investigadora Alba Martínez. EFE

gd/fs/lml

(Foto)

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