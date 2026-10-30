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Mujeres rurales reescriben el poema 'Aceituneros' de Miguel Hernández en clave feminista

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Jaén, 30 oct (EFE).- Coincidiendo con el 116 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, mujeres rurales de la Sierra Sur de Jaén han dado a conocer y han reescrito en clave feminista el poema ‘Aceituneros’, una versión libre y comunitaria que reclama el lugar de las aceituneras en la historia del olivar y de la Andalucía rural.

La iniciativa partió de las asistentes a la III edición de Rural Conecta, un foro de debate celebrado en Castillo de Locubín (Jaén) sobre el medio rural promovido por la firma El Jardín de Castillo.

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En esta actividad participó un grupo de mujeres, la mayoría integrantes de la Coral Encina Hermosa de Castillo de Locubín, que se plantearon una pregunta tan sencilla como reveladora: quién recogió realmente las olivas.

De esa conversación nació, de forma colectiva, y el apoyo de las periodistas Claudia Moneo y Vanessa Perondi, un texto que mantiene la musicalidad y el espíritu del poema original, pero que pone en el centro a las mujeres que han sostenido el olivar con su trabajo, su cuerpo y su tesón.

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Frente a la pregunta que abría el poema de Hernández, la versión responde que no las recogió la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la mujer, y termina con una llamada a la acción: “Andaluzas, levantémonos, reclamemos nuestro lugar, sea por la Andalucía rural, Castillo y la humanidad”.

La versión ha sido grabada en vídeo y se difunde hoy por El Jardín de Castillo como homenaje a Miguel Hernández y a todas las aceituneras que no aparecieron en los versos.

Miguel Hernández nació en Orihuela (Alicante) el 30 de octubre de 1910 y mantuvo una relación estrecha con Jaén, ya que su esposa, Josefina Manresa, era natural de Quesada.

'Aceituneros', con su célebre verso inicial “Andaluces de Jaén”, se ha convertido en uno de los símbolos de la identidad jienense y del vínculo de la provincia con el olivar y es también la letra del Himno oficial de la Provincia.

Con "Andaluzas de Jaén", la comunidad de Rural Conecta suma una nueva voz a ese legado, en línea con la conclusión principal de esta edición: los saberes del medio rural y de la comunidad son imprescindibles para el futuro de los pueblos, y entre ellos están también los de las mujeres, tantas veces invisibilizadas en la historia del campo.

Rural Conecta es un encuentro anual organizado por El Jardín de Castillo, iniciativa de turismo consciente y desarrollo comunitario de Castillo de Locubín, en la Sierra Sur de Jaén.

Su tercera edición reunió a emprendedoras, agricultores, gestores culturales, comunicadoras, colectivos sociales y responsables públicos para compartir experiencias, debatir y explorar el territorio, y concluyó con la reivindicación del saber rural y con el compromiso de los alcaldes y alcaldesas de la Sierra Sur de celebrar un foro sobre la participación de la juventud en el medio rural. EFE

gd/vg/jlp

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