Espana agencias

Los Mossos no ven ideología ni organización en Blocus: efecto espejo y miedo a perdérselo

Guardar

Sabadell (Barcelona), 30 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra no ven por ahora ninguna ideología ni organización extremista detrás del movimiento Blocus, que sembró el caos con los disturbios del pasado sábado en Barcelona, y consideran que se puede tratar de un "efecto espejo" de las protestas en Francia amplificadas por FOMO, el miedo a quedar excluido.

Así lo han indicado fuentes de la policía catalana, que sostienen que, de los investigado hasta el momento, no han descubierto ningún tipo de coordinación ni organización detrás de Blocus, sino como máximo un patrón basado en la réplica de acciones, impulsado por los algoritmos de las redes sociales y el temor de los más jóvenes a perderse un momento único.

PUBLICIDAD

A partir de la información recabada en las más de 130 detenciones y 600 identificaciones y del análisis y monitoraje de la decena de canales de Blocus -cuatro ya cerrados y los demás casi todos inactivos-, los Mossos sostienen por ahora que este fenómeno no tiene detrás a un movimiento organizado ni una ideología.

Por este motivo, consideran que más bien se trata de un "efecto espejo" de los disturbios ocurridos en Francia tras las protestas estudiantiles, despojado aquí de cualquier reivindicación, y que se ha propagado a través de los algoritmos de la redes sociales y ha implicado a jóvenes que acuden a las convocatorias por el miedo a perderse una experiencia que para sus iguales es relevante.

PUBLICIDAD

Podría ser, según los Mossos, que detrás de Blocus no hubiese dirección, sino que los jóvenes que han consumido vídeos de los disturbios en Francia o que son activos en algunos chats de videojuegos reciban la invitación a participar a través de la potencia de los algoritmos.

De hecho, los Mossos han localizado varias incongruencias en el centenar de carteles que se han propagado para convocar actos de Blocus, todos ellos elaborados con Inteligencia Artificial: son en castellano -con algunas expresiones de latinoamérica-, aunque aparecen banderas independentistas, la A de anarquía o símbolos de los Latin Kings.

Asimismo, los Mossos no entran a valorar como hipótesis si se podría tratar de una injerencia extranjera para desestabilizar, ya que es un ámbito en el que no tienen competencias de investigación.

No obstante, advierten de que será muy difícil constatar o descartar que haya habido una injerencia extranjera, una práctica que, según sus datos, acostumbra a estar protagonizada por países como Rusia, Marruecos, Corea del Norte, China, Irán o Israel.

La mayoría de los más de 130 detenidos vinculados a los disturbios de Blocus son menores de edad, proceden de Barcelona y su primera corona metropolitana, son de nacionalidad española y únicamente 14 son chicas. Además, en su mayoría no tenían antecedentes.

La Comisaría General de Información de los Mossos está elaborando un perfil individual de todos los detenidos e identificados para determinar si existe algún patrón de conducta o alguna coincidencia de vecindad o de escolarización.

Asimismo, las fuentes han destacando la colaboración de las plataformas de mensajería, como WhatsApp o Telegram, para cerrar los canales en los que se difunden mensajes que incitan a convocatorias violentas del colectivo Blocus.

Hasta el momento, cuatro de estos canales ya han sido cerrados, todos ellos en Telegram, según los Mossos, que han requerido la ayuda para ello del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

De hecho, los Mossos participaron el pasado miércoles en una reunión en el CITCO para analizar la evolución del fenómeno Blocus. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El producto interior bruto se desaceleró una décima entre julio y septiembre y la inversión en maquinaria y bienes de equipo apenas avanzó un 0,2%, según los datos del INE

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 30 de octubre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 30 de octubre

Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”: la historia detrás del fenómeno

Cómo un mensaje de voz entre amigos se convirtió en la felicitación oficial de cada 31 de octubre

Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”: la historia detrás del fenómeno

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

El ministro Óscar Puente descarta que el centro de control de Atocha estuviera infradotado, un mes después de que CSIF denunciara jornadas de hasta 12 horas y cinco noches seguidas en Adif

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Así funciona el Centro de Regulación y Control de Atocha, el ‘cerebro’ ferroviario de Adif que habría autorizado al AVE de Urda a reanudar en “marcha normal”

Detienen al considerado líder de Blocus en España y a otros sospechosos: señalaban comercios, enseñaban a hacer explosivos y usaban páginas de grupos terroristas

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Feijóo afirma que han muerto al menos 69 personas en Toledo porque “el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto”: “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”

ECONOMÍA

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

DEPORTES

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello