Los inspectores de Hacienda piden refundar una Agencia Tributaria ante su "peor crisis"

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Toledo, 30 oct (EFE).- La asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha abogado este viernes por la "refundación" de una Agencia Tributaria que "vive hoy la peor crisis de su historia", derivada tanto de la pérdida de prestigio como de problemas internos, "utilización política" y "conflictividad laboral".

Los inspectores de Hacienda han presentado el documento 'Una administración tributaria para los ciudadanos' en el marco del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda que se celebra estos días en Toledo, marcado por el accidente ferroviario del miércoles.

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En el documento, los inspectores hacen un balance muy negativo de la administración tributaria, que se ha visto "instrumentalizada" por el poder político en varias ocasiones, entre ellas cuando la exministra de Hacienda María Jesús Montero "hizo declaraciones públicas sobre la situación fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pese al deber de secreto".

A esto se suman la falta de interacción con los contribuyentes, que se encuentran un "muro" que impide cualquier diálogo, y errores de comunicación, por ejemplo que la Agencia no haya defendido a los inspectores cuando un despacho extranjero los llama "mafia".

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En ese sentido, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha lamentado que en los últimos meses los inspectores han sufrido "una campaña sin precedentes de ataques" con el objetivo de "desprestigiar" la profesión, incluso con "insultos", sin que la Agencia Tributaria los haya defendido.

La Agencia "ha perdido la independencia frente al poder político", ha añadido el portavoz José María Peláez, como se observa en la "catarata de nombramientos y ceses" de los últimos meses. "Faltan medios y sobra burocracia", resume.

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Ante esta situación, los inspectores piden refundar la Agencia Tributaria con la aprobación de un Estatuto que le otorgue autonomía orgánica y funcional, de manera que el director general sea nombrado por las Cortes para cinco años renovables una sola vez, que rinda cuentas ante el Parlamento y desligado del secretario de Estado de Hacienda.

Esa futura Agencia debería contar con una financiación estable y plurianual, ligada a su carga de trabajo e inversiones con independencia de la recaudación, y un sistema permanente de auditoría sobre las necesidades de personal.

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Para mejorar la lucha contra el fraude -"se necesitan muchos más medios, insiste De la Herrán-, los inspectores proponen integrar todas las facultades de comprobación en un único departamento de control y en una inspección integral que abarque todos los impuestos, lo que permitiría centrar las actuaciones en los casos más graves de fraude.

Además, proponen crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que persiga el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales, de la que dependería la policía fiscal.

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Junto a ello, exigen reformas legales para poder realizar actuaciones sin identificación previa e implementar un plan "especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos", así como un seguimiento patrimonial de los condenados por corrupción.

También establecer la obligación de conservar la contabilidad y los justificantes, crear un régimen especial para defraudadores o un sistema de 'muerte civil' para estos, por ejemplo revocando el NIF.

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Asimismo, insisten en la necesidad de contar con un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que participen todas las administraciones que aleje el riesgo de fragmentación por la cesión de la gestión tributaria a la Generalitat de Cataluña. "Nos ha salvado la campaña" de las elecciones, ha celebrado Peláez.

Los inspectores también reclaman llevar la inteligencia artificial (IA) al día a día de los inspectores, de manera que cada uno de ellos pueda analizar "miles de operaciones y detectar anomalías, es decir, de "hacer lo que hoy no es posible".

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Para ello, ven necesario implementar un plan de inteligencia artificial en el puesto de trabajo -debido al carácter reservado de los datos, solo podrían usarse herramientas propias-, con agentes especializados, acompañado de un programa de formación y con la garantía de que siempre habrá supervisión humana. EFE