Los brasileños Caio Pacheco-Marcelinho, cara a cara en el Coruña-Tenerife

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A Coruña, 30 oct (EFE).- Comparten posición, nacionalidad e, incluso, dorsal, el 9 Caio Pacheco se medirá mañana, sábado, a su ídolo Marcelinho Huertas en el Coliseum, donde el Básquet Coruña buscará romper su mala dinámica ante un Tenerife que llega lanzado: no pierde desde la jornada inaugural de la liga Endesa.

Marcelinho Huertas, de 43 años, debutó en la ACB en el curso 2004-05 con la camiseta del Joventut, donde compartió vestuario con el actual entrenador del Coruña, Carles Marco. En aquel momento, Pacheco era un niño de cinco años. Su primera experiencia profesional la vivió en el Bahía Basket de Argentina, al que llegó en enero de 2018.

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Era la época de Marcelinho Huertas en Vitoria. Un año antes había fichado por el Baskonia tras finalizar su etapa en la NBA. Tras dos temporadas como baskonista, en el verano de 2019 firmó por Tenerife, donde se ha convertido en el faro del equipo. En total, suma 737 partidos en la ACB. Su compatriota solo lleva 8, tres con UCAM Murcia en la campaña 2020-21 y los 5 de este curso con Coruña, con el que está promediando 6.8 puntos y 2.8 asistencias en los casi 20 minutos de media que está en pista.

Pero el partido entre Coruña y Tenerife va más allá del duelo entre los jugadores paulistas. Los gallegos necesitarán la mejor versión de Alonzo Verge y de sus interiores para frenar al equipo de Lackovic porque tiene muchísimos recursos en el juego exterior y en la pintura.

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Este encuentro, correspondiente a la sexta jornada, comenzará a las 21:00 horas y será dirigido por los colegiados Luis Miguel Castillo, Iyán González y Andrés Fernández Carretero. EFE

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