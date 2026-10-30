Espana agencias

La jueza de la dana de 2024 eleva a 234 la cifra oficial de víctimas mortales en Valencia

Guardar

València, 30 oct (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha elevado este viernes el cómputo total de víctimas mortales a 234, una más de las que constaban hasta ahora en el sumario.

El último fallecido reconocido en la instrucción de la causa es un hombre de edad avanzada que resultó herido en su casa de Paiporta (Valencia) por la inundación y murió casi dos meses después en un hospital tras sufrir una infección bacteriana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El producto interior bruto se desaceleró una décima entre julio y septiembre y la inversión en maquinaria y bienes de equipo apenas avanzó un 0,2%, según los datos del INE

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 30 de octubre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 30 de octubre

Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”: la historia detrás del fenómeno

Cómo un mensaje de voz entre amigos se convirtió en la felicitación oficial de cada 31 de octubre

Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”: la historia detrás del fenómeno

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

El ministro Óscar Puente descarta que el centro de control de Atocha estuviera infradotado, un mes después de que CSIF denunciara jornadas de hasta 12 horas y cinco noches seguidas en Adif

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Así funciona el Centro de Regulación y Control de Atocha, el ‘cerebro’ ferroviario de Adif que habría autorizado al AVE de Urda a reanudar en “marcha normal”

Detienen al considerado líder de Blocus en España y a otros sospechosos: señalaban comercios, enseñaban a hacer explosivos y usaban páginas de grupos terroristas

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Feijóo afirma que han muerto al menos 69 personas en Toledo porque “el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto”: “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”

ECONOMÍA

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

DEPORTES

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello