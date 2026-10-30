La jueza de la dana de 2024 eleva a 234 la cifra oficial de víctimas mortales en Valencia

València, 30 oct (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha elevado este viernes el cómputo total de víctimas mortales a 234, una más de las que constaban hasta ahora en el sumario.
El último fallecido reconocido en la instrucción de la causa es un hombre de edad avanzada que resultó herido en su casa de Paiporta (Valencia) por la inundación y murió casi dos meses después en un hospital tras sufrir una infección bacteriana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. EFE
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