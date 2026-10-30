La Fiscalía Europea prevé avances pronto junto con la UCO sobre el presunto fraude de fondos en la vía de los accidentes

30/01/2026 Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). POLITICA Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

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La Fiscalía Europea espera pronto avances importantes en la investigación que abrió en marzo por presunto fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de las vías del tren de alta velocidad del corredor Madrid-Sevilla, donde han tenido lugar los dos accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

El presunto fraude afectaría al tramo cercano al kilómetro 318,7 en esa línea de alta velocidad, indicó la Fiscalía Europea al comenzar la investigación.

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Se trata de la vía donde este miércoles ocurrió el accidente ferroviario a la altura de Urda, que ha dejado al menos 69 fallecidos y 110 heridos, y en la que el pasado enero sucedió el de Adamuz, en el que murieron 46 personas.

Según ha adelantado el diario 'El Periódico' y han confirmado este viernes a Europa Press fuentes de la Fiscalía Europea, la investigación sigue abierta, se han venido practicando distintas diligencias y se prevé que haya avances de calado en próximas fechas.

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Asimismo, detallan que en esta investigación también participa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --que investiga el accidente de Adamuz en la causa abierta sobre el mismo en un juzgado de Montoro (Córdoba)-- con el objetivo de asegurar la coordinación.

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financiero comunitarios. Como juez de garantías para autorizar las diligencias que está practicando el órgano europeo fue designado el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

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A raíz del accidente de Adamuz, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse". "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", agregó.

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