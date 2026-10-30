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La CAF volverá a celebrar la Copa Africana de Naciones cada dos años

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El Cairo, 30 oct (EFE).- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió por unanimidad que la Copa Africana de Naciones (CAN) vuelva a disputarse cada dos años, después de haber aprobado el año pasado un cambio de formato que establecía su celebración cada cuatro temporadas.

La decisión fue adoptada este jueves por el Comité Ejecutivo del organismo, con sede en El Cairo, que reconsideró la modificación anunciada anteriormente tras evaluar sus posibles consecuencias para el desarrollo económico y deportivo del fútbol africano.

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El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, ya había adelantado la posibilidad de revisar el calendario durante la Conferencia Estratégica de la confederación, celebrada en Cabo Verde entre el 7 y el 9 de octubre de 2026.

Uno de los factores determinantes para recuperar la periodicidad bienal ha sido el tiempo que necesitaría la proyectada Liga de Naciones Africanas para generar los recursos económicos necesarios para garantizar la competitividad internacional y la autosuficiencia financiera de las competiciones continentales.

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La nueva competición, concebida inicialmente como un torneo panafricano que sustituiría a la actual Copa Africana y se disputaría cada dos años, requeriría varios años para alcanzar ese objetivo, según explicó la CAF.

Motsepe señaló que la decisión responde a la necesidad de proteger y promover los intereses del fútbol africano, de sus 54 federaciones miembro y de los jugadores del continente que militan en clubes de fuera de África.

El dirigente también confirmó el calendario de las próximas ediciones del torneo, cuya siguiente cita tendrá lugar en 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda. Posteriormente, la competición se celebrará en 2028, 2031 y 2033.

La distribución de las fechas tiene en cuenta la celebración del Mundial de fútbol de 2030, ya que, siguiendo la tradición de la FIFA, las fases finales de los campeonatos continentales de selecciones podrían no disputarse durante el año de la Copa del Mundo.

El presidente de la CAF defendió también el papel de la Copa Africana de Naciones como escaparate de la riqueza y diversidad cultural del continente, además de su capacidad para unir a los ciudadanos de los 54 países africanos, a la diáspora y a aficionados de todo el mundo.

La confederación considera que el regreso al formato bienal contribuirá al crecimiento del fútbol africano y permitirá reforzar el desarrollo de sus competiciones y federaciones nacionales. EFE

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