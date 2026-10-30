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La bolsa española cae el 1,09 % y baja de 18.700 puntos por los bancos y Wall Street

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Madrid, 30 oct (EFE).- La bolsa española ha bajado este viernes el 1,09 % y ha terminado por debajo de 18.700 puntos, condicionada por la caída de la banca y del mercado de Wall Street, arrastrado por el sector tecnológico, al tiempo que subía el precio de petróleo el 2 %.

El índice de referencia del mercado nacional. el IBEX 35, ha perdido 204,7 puntos, ese 1,09 %, hasta 18.652,9 puntos, con lo que vuelve a niveles del comienzo del pasado junio. En la semana cede el 1,77 % y en octubre el 3,98 %, la segunda mayor caída mensual del año tras marzo, en tanto que en el año todavía acumula una subida del 7,77 %.

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La bolsa española ha bajado por la caída de Wall Street (el Dow Jones de Industriales cedía el 0,7 % y el tecnológico Nasdaq el 2,65 %), lastrado por el descenso de Intel y Amazon tras presentar resultados, unido al retroceso de la banca española (el 2,8 % de media) y el repunte del petróleo (el barril de brent subía el 2,42 %, hasta 117,66 dólares).

De los grandes valores han caído Banco Santander, el 3,75 %, y BBVA el 3,7 %, tercera y cuarta mayores caídas del IBEX, en tanto que Inditex cedió el 0,25 %. Subieron Repsol, el 4,49 %, mayor alza; Telefónica el 1,44 % (quinta subida más abultada), mientras que Iberdrola ganó el 0,36 %. EFE

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