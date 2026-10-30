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Ingresan en prisión los dos detenidos en Badajoz con numerosas armas, munición y cocaína

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La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos detenidos este pasado jueves en la barriada de Cerro de Reyes en la capital pacense.

La instrucción sigue abierta y no se descartan más detenciones. En concreto, las diligencias se siguen por los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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Cabe destacar que agentes de la Policía Nacional detuvieron este pasado jueves a dos hombres, de 22 y 24 años de edad, respectivamente, en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, como presuntos responsables de los delitos de tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal organizado y contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

La denominada 'Operación Debut' está enmarcada en los planes operativos establecidos por la Comisaría Provincial de Badajoz, dirigida por el grupo de delitos contra las personas de la Brigada Provincial de Policía Judicial, con motivo de los hechos violentos que se vienen sucediendo en la ciudad en los últimos meses.

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Por estos motivos, tras la consecución de diferentes investigaciones que se continúan llevando a cabo, la madrugada del pasado 29 de octubre, se procedió, con la preceptiva autorización judicial, a la entrada y registro de un domicilio de la barriada del Cerro de Reyes, lugar en el que se intervinieron armas largas, munición y sustancia estupefaciente, deteniendo 'in situ' a dos hombres como presuntos responsables de estos ilícitos.

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