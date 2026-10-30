Igualdad confirma el feminicidio de Nadia, una mujer de 38 años en Barcelona

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(Actualiza NA5173 con más datos)

Madrid, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como crimen machista el asesinato de Nadia, una mujer de 38 años, en la provincia de Barcelona, por lo que la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en 2026 asciende a 44.

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La víctima fue asesinada el pasado 28 de octubre de 2026 en su casa en el distrito barcelonés de Nou Barris.

Ese mismo día, un hombre fue detenido por la policía municipal de Madrid, después de que este se hubiera entregado como presunto autor de los hechos.

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La mujer asesinada tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.385 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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Además, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 35 en 2026 y a 545 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado en un comunicado "su más absoluta condena y su profundo rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

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"Debemos acabar con la violencia de género, pero también aislar a quienes la ejercen", ha señalado Redondo en una publicación en X. "Los maltratadores no pueden tener cabida en nuestra sociedad".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

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En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

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Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE