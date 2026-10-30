Gobierno de Navarra y EH Bildu llegan a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2027

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Pamplona, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de Navarra para 2027 que será suscrito este viernes en el Palacio de Navarra.

La firma, según ha anunciado el Ejecutivo navarro, está prevista una hora antes de que el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, entregue al presidente del Parlamento, Unai Hualde, el proyecto de presupuestos generales de Navarra para el año 2027, que está cifrado en 7.284,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,1 %.

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Con este acuerdo, al igual que ha sucedido en los ejercicios anteriores de la legislatura, el Ejecutivo presidido por María Chivite e integrado por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin volverá a contar con los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas. EFE