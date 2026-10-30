Frente Amplio eleva la presión sobre Puente al reclamar oficialmente su dimisión

30/10/2026 La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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Frente Amplio ha elevado la presión al ala socialista del Gobierno tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al reclamar oficialmente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, como única vía para asumir responsabilidades políticas tras el accidente.

Este viernes la candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha informado que ha trasladado a Moncloa la petición de que Puente renuncie a su cargo, ha afeado el tono empleado por le ministro durante su comparecencia y ha evocado a las propias palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al subrayar que la confianza en el sistema se ha quebrado tras este accidente y el de enero en Adamuz (Córdoba).

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"No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible, y esperemos que así sea", ha lanzado la también exalcaldesa de Barcelona.

Es más, ha razonado que si se piensa que es "inasumible que se hayan producido dos tragedias en tan poco tiempo en la alta velocidad y asumimos que se ha quebrado la confianza en el sistema, es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida", ha valorado.

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Paralelamente, Puente rechazaba dimitir y defendía que su forma de asumir responsabilidades tras este accidente, que ha provocado 69 fallecidos hasta el momento, es "dar la cara" ante esta tragedia.

MAÍLLO: SU PERMANENCIA DIFICULTA LA SOLUCIÓN A ESTA CRISIS

La posición de Colau ha sido refrendada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que ha alertado que existe un problema "grave" y que la respuesta política para superarlo tiene que estar "a la altura".

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"Y está claro que la permanencia de Óscar Puente como ministro dificulta esta resolución", ha apostillado a través de un mensaje en 'X', demandado también la dimisión o cese del titular de Transportes.

Con ello, la Frente Amplio, el espacio heredero en estas elecciones de Sumar, pone distancia con el ala socialista del Ejecutivo, dado que Puente ha asegurado que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno.

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Sin embargo, en la candidatura ven insostenible la situación del ministro y exigen que abandone el Gobierno tras dos accidentes de gravedad en la alta velocidad.

ADELANTE ANDALUCÍA TAMBIÉN PIDIÓ SU DIMISIÓN

Fuera de este espacio político, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya pidió la dimisión de Puente este jueves tras este accidente y dijo que así lo pensaba mucha gente de izquierdas.

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Asimismo, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió también el jueves que el presidente Pedro Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", subrayó.

La candidata de Frente Amplio también calificó este jueves mediante un vídeo en redes que era "absolutamente inaceptable" que se ponga a los "pies de los caballos" a los trabajadores por el accidente en Urda.

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"Sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos. Atribuir a una sola persona este fallo tan terrible no solo sería injusto, sino que no serviría ni para resolver los problemas y aún menos para prevenirlos", apostilló Colau.