Ferran Costa sobre la visita al colista: "No nos podemos equivocar"

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Sabadell (Barcelona), 28 oct (EFE).- El entrenador del Sabadell, Ferran Costa, avisó en la víspera de la visita al Albacete, colista de LaLiga Hypermotion, de que el equipo no se puede "equivocar", porque el rival está "en su mejor momento de la temporada" después de lograr su primera victoria.

"Es un equipo con mucha capacidad más allá de lo que haya pasado en este primer tramo de la temporada y que nos hace estar muy alerta", destacó.

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El técnico arlequinado señaló que el Albacete fue "justo vencedor" contra el Eldense (2-0) y aseguró que es un equipo con "muchos argumentos".

"Víctor Valverde tiene una capacidad de desequilibrio muy grande desde el extremo y tienen muchas alternativas y perfiles diferentes arriba, jugadores físicos en el centro del campo y jugadores contrastados en la defensa y en la portería", afirmó.

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Costa reiteró que, para ganar el partido, el Sabadell deberá estar a un nivel "muy, muy alto" en competitividad, energía y hambre, y pidió "concentración" y "predisposición a luchar".

También señaló que bajas como la de Edgar González, sancionado, abren una "oportunidad" para que otros jugadores puedan "demostrar su valía y que están hechos para esta categoría con rendimiento".

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La rueda de prensa fue telemática porque el Sabadell empezó una concentración el martes con motivo de los partidos contra el Utebo en la Copa del Rey, suspendido por el duelo por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, y contra el Tenerife.

"No es la preparación que nos gustaría", reconoció Costa, quien también lamentó la "trágica" noticia del accidente y aseguró que "todo lo demás es secundario". EFE

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