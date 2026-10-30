El Tribunal de Cuentas reduce a 66.617 millones las ayudas a banca tras crisis de 2007

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Madrid, 30 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha reducido a 66.617 millones de euros el coste de los recursos movilizados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España para el proceso de reestructuración de la banca española.

En un comunicado difundido este viernes, el Tribunal de Cuentas indica que se trata de la quinta fiscalización de dicho proceso, que se produjo como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2007.

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El coste estimado de estos recursos, esos más de 66.600 millones de euros, proceden del `propio sector (23.345 millones) y del Tesoro Público (43.272 millones).

Dicho coste se ha reducido en comparación con la cifra de 71.833 millones registrada a 31 de diciembre de 2021, debido principalmente a los rendimientos y la revalorización de las acciones de CaixaBank.

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En su nota, el organismo explica que los rendimientos procedentes de las acciones de Caixabank y su revalorización, de las que el FROB a través de su filial Banco Financiero y de Ahorros (BFA) es titular, explican este descenso.

El Tribunal de Cuentas destaca que el FROB, el FGD y el Banco de España han cumplido correctamente con la normativa aplicable, y se considera cumplida la recomendación previa sobre la formulación de opciones para el FROB respecto a BFA tras la desinversión en CaixaBank. EFE

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