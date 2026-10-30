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El rally Dakar 2027 comenzará en Portugal y discurrirá en su mayoría por Marruecos

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- La 49.ª edición del Rally Dakar de 2027 saldrá de la región portuguesa del Algarve el 9 de enero y concluirá en Marrakech (Marruecos) el día 23 de ese mes, después de que la organización anunciara esta semana que no podría celebrarse en Arabia Saudí como en los últimos años por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen.

Será un recorrido de 7.824 kilómetros, con 4.341 de etapa especial. El prólogo y el primer tramo cronometrado serán en suelo portugués, en la tercera ocasión que es punto de partida de la carrera, y los otros once tramos y la jornada de descanso, en Marruecos, país que fue zona de paso de la prueba durante catorce años hasta 2007.

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El cambio de sede es una medida "excepcional" y en 2028, en la 50.ª edición, volverá a tener lugar en Arabia Saudí, donde la carrera se celebra desde 2020, según informa la organización en un comunicado.

Tras la apertura del parque de asistencia el 5 de enero, el prólogo será cuatro días después entre Loulé y Faro, al sur de Portugal, en el estadio Algarve, con capacidad para 30.000 espectadores, que ya fue punto final de la segunda prueba del Campeonato Mundial de Rally-Raid el pasado mes de abril.

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Al día siguiente tendrá lugar el primer tramo cronometrado especial, lo que cerrará la presencia del rally en Portugal.

A través del sur de España, se hará el traslado hacia Marruecos, si bien no habrá ningún tramo de carrera en territorio español.

La travesía por el Mediterráneo hasta el puerto marroquí de Nador se hará durante la noche, señala la organización.

A su llegada al reino alauí, los participantes se trasladarán al primer campamento, en Bouarfa, en el noroeste del país, desde donde la carrera se dirigirá desde el día 12 hacia el sur a lo largo de las montañas del Atlas, pasando por Zagora y Agadir, donde la caravana hará un alto de 24 horas.

El rally proseguirá por la gran cordillera marroquí para avanzar hacia los poco explorados desiertos del extremo sur del país. Smara y las proximidades de Dakhla marcarán el punto más lejano del trazado de la segunda semana.

Desde esa zona, la carrera emprenderá el regreso hacia el norte a través de Smara para enfilar hacia Marrakech, punto final de la prueba después de doce etapas.

Serán 4.341 kilómetros de tramos cronometrados, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones. La mayoría de estas etapas oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros.

La organización recuerda que los desiertos de Marruecos están entre los más exigentes del mundo, tanto para los pilotos y copilotos como para sus vehículos.

El cambio de ruta para la edición de 2027 supone el regreso del Dakar a Portugal y Marruecos veinte años después de que formaran parte de su trazado.

Lisboa fue punto de partida en 2006 y 2007 con la celebración de la primera etapa. Al año siguiente también estaba fijada la salida en la capital portuguesa, pero el rally se canceló debido a las amenazas terroristas en Mauritania, lo que motivó el traslado de la carrera a Sudamérica entre 2009 y 2019.

En el caso del reino alauí, debutó en la prueba en 1993 en la edición que aún conservaba el recorrido original entre París y Dakar. Desde esa edición, tuvo una presencia continua hasta la 2007.

Desde 2020, el legendario rally fundado por el piloto freancés Thierry Sabine tiene como sede Arabia Saudí.

La 49.ª edición del Dakar dará inicio a la nueva temporada de los Mundiales de Rally-Raid de la Federación Internacional de Automovilismo y la de Motociclismo. EFE

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