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El precio mayorista de la electricidad despide su mes más caro desde octubre de 2022

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Madrid, 30 oct (EFE).- El mercado mayorista de la electricidad en España, también conocido como 'pool' eléctrico, ha registrado este octubre su precio medio mensual más alto en cuatro años, coincidiendo con unas semanas de máximos anuales, elevada generación nuclear e incertidumbres geopolíticas que han acrecentado la volatilidad en los mercados energéticos y disparado los futuros.

Según el histórico elaborado por EFE con datos del operador del mercado OMIE, el megavatio hora (MWh) se ha pagado, de media, a 166,65 euros, más del doble en comparativa interanual y el mayor coste para el 'pool' a cierre de un mes en línea con los 163 euros que marcó, precisamente, en octubre de 2022.

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Solo en una sesión, el precio medio bajó de los tres dígitos -los 76,28 euros/MWh del domingo 18-. En otra veintena, superó los 100 euros, mientras que en seis ocasiones pasó la barrera de los 200 euros.

Estas fueron los 201,9 euros del martes 6; los 215,11 euros del lunes 19; los 206,89 euros del martes 27; los 231,02 euros del jueves 29; los 244,69 euros del viernes 30 (nuevo máximo diario anual); y los 208,98 euros de este sábado 31.

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Los 244,69 euros/MWh se encuentran, además, un 65 % por encima de la media de los precios diarios más altos de los últimos tres años (unos 148 euros/MWh); no obstante, todavía están lejos de los 544,98 euros/MWh del martes 8 de marzo de 2022, máximo histórico para una jornada.

Uno de los factores que explica por qué el mercado mayorista está actualmente en esta tesitura es la cotización del gas europeo, que mantiene una fuerte senda alcista y ya ha superado los 100 euros/MWh, el triple que hace un año. Esto hace que recurrir a él para producir electricidad resulte costoso.

Si se comparan los 'mix' de los dos últimos octubre se observa una caída en la proporción de renovables (52,1 % en 2025 y 50,4 % en 2026), y una composición ligeramente diferente en cuanto a las tecnologías principales de generación.

Hace doce meses, los ciclos combinados -que emplean gas para producir electricidad- fueron la primera fuente del mes, seguidos de la eólica, la fotovoltaica y la nuclear. Ahora, la nuclear ha ascendido a la primera posición, con la fotovoltaica, los ciclos combinados y la eólica a continuación.

Aunque la generación fotovoltaica ha crecido en octubre un 17 % interanual, el 'pool' se ha encarecido por el funcionamiento del propio sistema, que aún no dispone del almacenamiento necesario para trasladar el menor coste de las renovables a las horas no solares, y recurre a los ciclos de gas al final del día.

Por ejemplo, este viernes, el MWh roza los 325 euros en torno a las 20:00 horas, una franja en la que la demanda tiende a incrementarse por el mayor consumo doméstico, sobre todo ante episodios climáticos extremos como las olas de calor o de frío.

En otoño, una menor necesidad de refrigeración por el alivio de temperaturas moderadas y la recuperación del viento suelen dar cierto respiro al mercado, explican desde el Grupo ASE. Sin embargo, este año está marcado por un suministro de gas condicionado por la crisis en Oriente Medio y las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Estas tensiones han impactado, asimismo, en el volumen de reservas de los países.

De hecho, las de la Unión Europea -que, con todo, encara este 'shock' en mejor posición de la que se encontraba en la crisis posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022- han cerrado en el 74,96 %, por debajo de los 82,86 % de hace un año, conforme a Gas Infrastructure Europe (GIE).

Todo impacta en el precio del mercado mayorista de la electricidad -una de las referencias para los consumidores que cuentan con tarifa regulada o PVPC-, no solo en España, sino también en otros países del entorno, sobre todo los que mayor dependencia tienen del gas, como Italia.

Allí, el MWh ha rondado los 230 euros este mes, conforme a la media elaborada por el operador italiano GME. Ante esta situación, el Gobierno de Giorgia Meloni ha pactado con Bruselas un sistema para abaratar la luz similar al "tope al gas" que se aplicó en la Península Ibérica durante la anterior crisis.

En este escenario de incertidumbre geopolítica, los futuros de la electricidad de OMIP siguen subiendo y ya están a 197 euros/MWh para noviembre; a 170 euros/MWh para el primer trimestre de 2027; y a 131 euros/MWh para el conjunto del año que viene (un 70 % más que lo que vaticinaban en agosto).

Este mercado proporciona señales de precios a inversores e industrias. EFE

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