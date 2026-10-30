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El Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado 65 autopsias

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Toledo, 30 oct (EFE).- El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya 65 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) y el balance provisional sigue siendo de 69 fallecidos, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido el pasado miércoles.

Han sido notificadas ya a las familias 12 identificaciones, que corresponden a 9 hombres y 3 mujeres.

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"Hasta el momento todas las identificaciones de las personas fallecidas se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del siniestro.

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Del total de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño, mientras que cinco personas han sido localizadas con vida. EFE

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