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El iLerna Lleida busca reencontrarse con la victoria en Murcia

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Lleida, 30 oct (EFE).- El iLerna Lleida, necesitado de victorias tras encadenar cuatro derrotas seguidas, visita este sábado (19:30 horas) la pista del UCAM Murcia, que todavía no ha empezado a carburar esta temporada.

Los ilerdenses son decimosextos en la clasificación y solo han sumado un triunfo. La pasada jornada, cayeron por un contundente 86-122 ante el líder de la liga, el Real Madrid. El pívot Kur Kuath fue el jugador más destacado del conjunto burdeos (11 puntos, 2 rebotes y 13 de valoración).

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Sobre la mala dinámica de resultados, el entrenador del Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado que "una de las principales carencias es no estar los cuarenta minutos en el nivel que requiere la liga", por lo que ha pedido a sus jugadores estar "más conectados y mentalizados" y ser "constantes" a lo largo del partido.

No obstante, en un ejercicio de autocrítica, ha recordado que esos aspectos se empiezan a mejorar desde los entrenamientos. "Después de mí, los que tienen más incidencia en el vestuario deben ser un ejemplo para el resto", ha añadido.

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El otro pívot del equipo, Zacharie Perrin, es uno de los principales argumentos de los catalanes para el encuentro del sábado, pues promedia 12,4 puntos, 6,8 rebotes (quinto mejor de la ACB) y 17,4 créditos de valoración.

Asimismo, el alero Mikel Sanz se encuentra en un gran estado de forma. En los últimos tres partidos, ha firmado una media de 14,33 puntos, 5,33 rebotes y 16 de valoración, con un 67% de acierto en el triple, que le convierte en el quinto mejor tirador de tres de la competición hasta el momento.

En las cinco primeras jornadas de la Liga Endesa, el iLerna Lleida es el equipo que más puntos ha recibido (516), el quinto mejor en rebotes capturados (38,6 por partido) y el segundo en faltas recibidas (23,8). No es causalidad, por tanto, que sea el antepenúltimo clasificado.

Para el partido de este sábado, Encuentra tiene las bajas de larga duración del pívot Atoumane Diagne y Adrià Rodríguez, a los que se suma el base Dani García, que estará diez días fuera de las pistas por problemas en un gemelo.

Sin embargo, esta semana ha recuperado al ala-pívot John Shurna, que se ha perdido las tres últimas jornadas. A pesar de los problemas físicos, el entrenador no quiere poner "excusas" y ha conminado a los sus jugadores a "dar un paso adelante" en Murcia.

Por su parte, el UCAM Murcia se sitúa en decimocuarta posición, con un balance de tres derrotas y dos victorias. La última de ellas tuvo lugar la pasada jornada ante el Leyma Coruña (88-81). El escolta Dylan Ennis fue el más valorado del choque (24 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 23 de valoración). Otra de las piezas importantes es el pívot Emanuel Cate, que promedia 8,2 puntos, 5 rebotes y 14,4 créditos de valoración.

El equipo pimentonero llega al duelo con una carga física mayor, pues el pasado martes disputó un encuentro de la Liga de Campeones de la FIBA ante el Peristeri griego, en el que cayó por 72-80.

El cuadro entrenado por Sito Alonso es el segundo que más rebotes defensivos captura de media (14,8), el tercero en faltas recibidas (23,2) y el tercero en faltas cometidas (25,4).

Gerard Encuentra ha apuntado que los murcianos "tienen una forma de jugar muy física" y que "cuesta que haya fluidez en ataque". Además, el hecho de jugar fuera de casa añade todavía más dificultad al reto.

En el encuentro de la temporada pasada, los locales arrollaron al Lleida por 116-95, a pesar de los 13 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración del alero Oriol Paulí. EFE

pbl/gmh/og

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