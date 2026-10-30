El Gobierno de Chivite verá aprobados sus octavos Presupuestos tras el acuerdo con Bildu

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Pamplona, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Navarra presidido por la socialista María Chivite verá aprobados sus octavos Presupuestos de manera consecutiva tras el acuerdo firmado este viernes con EH Bildu, que nuevamente se compromete a abstenerse en la votación del proyecto en el pleno del Parlamento Foral del 17 de diciembre.

Se trata de los Presupuestos más altos de la historia de Navarra, dotados con 7.284,8 millones de euros, un 8,1 % más que las cuentas de este año.

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Ha sido el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, junto a los tres vicepresidentes del Gobierno de Navarra, y la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, acompañada por el parlamentario Adolfo Araiz, quienes han firmado en el Palacio de Navarra el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos.

El documento recoge medidas relacionadas con áreas como la fiscalidad, la cohesión territorial, los derechos sociales, la salud, la educación o la cultura.

Tras suscribir el acuerdo, el consejero Arasti ha afirmado a los periodistas que la voluntad del Gobierno de Navarra era llevar el proyecto al Parlamento "con la certeza de que las fuerzas progresistas de esta Comunidad darán su respaldo a las cuentas".

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"Hablamos de un documento de consenso amplio que cubre todas las áreas de trabajo del Ejecutivo navarro y que recoge también las prioridades compartidas de las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra y también del socio externo presupuestario", ha señalado.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha subrayado "el valor político que tiene este acuerdo", ya que son los últimos presupuestos de esta legislatura, es el octavo presupuesto que acuerdan con el Gobierno de María Chivite y es el décimos segundo presupuesto en el que EH Bildu "ha influido".

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"Una vez más", ha comentado, "hemos tenido unos objetivos muy claros: asegurar que haya recursos suficientes para garantizar unos servicios públicos fuertes y también que las cuentas públicas de Navarra puedan responder de mejor manera a las preocupaciones y las necesidades de las navarras y de los navarros".

Ha reconocido que estos presupuestos no son los que EH Bildu hubiera elaborado, pero creen que han podido mejorar el anteproyecto presentado por el Gobierno de Navarra.

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Además, ha explicado, EH Bildu ha negociado con el Gobierno de Navarra el destino de parte del remanente del año 2025 y, mediante este acuerdo, se garantiza la negociación para el posible remanente que se genere en 2026.

Posteriormente, el consejero navarro ha entregado el proyecto al presidente del Parlamento Foral, Unai Hualde, quien se ha congratulado por la existencia de una mayoría parlamentaria que, tras el acuerdo alcanzado entre los socios de gobierno (PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin) y EH Bildu, garantiza la aprobación de los Presupuestos. EFE

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(foto) (vídeo)