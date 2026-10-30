El dominicano Montero (Olympiacos) estará seis meses de baja tras ser operado de menisco

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El exterior dominicano Jean Montero, que este verano dejó el Valencia Basket para fichar por el Olympiacos, estará cerca de seis meses de baja tras haber sido operado del menisco de la rodilla izquierda, según explicó el club griego este viernes.

El Olympiacos, en un mensaje en sus redes sociales, desveló que Montero fue intervenido este viernes "para reparar el menisco lateral de su rodilla izquierda" y avanzó que se espera que esté de baja "durante seis meses". La Final Four de la Euroliga está prevista para finales de mayo, por lo que podría llegar a tiempo a disputarla si su equipo se clasifica.

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Nacido en Santo Domingo en 2003, dio el salto a Europa de la mano del Gran Canaria en el verano de 2019 y debutó en la ACB de la mano del equipo insular. Tras no ser elegido en el draft de la NBA en 2022, pasó cedido por el Betis y el Andorra antes de recalar en el Valencia Basket en el verano de 2024.

Fue pieza clave de la rotación del equipo 'taronja' durante dos campañas y uno de los artífices de la histórica pasada campaña del Valencia Basket, que se clasificó por primera vez para la Final a Cuatro de la Euroliga y que conquistó la Liga Endesa.

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Montero abandonó el club valenciano, con el que tenía dos campañas más de contrato, tras abonar el importe de su cláusula de rescisión y recaló con un contrato hasta 2029 en el Olympiacos, actual campeón de la Euroliga, y en el que ya se había convertido en una de sus referencias.

En los seis encuentros que ha disputado en el torneo europeo, Montero era el segundo jugador con mayor media de minutos, 24 por encuentro, y su máximo anotador, con una media de 15 por partido. EFE

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