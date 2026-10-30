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El Barça defiende el liderato en el derbi catalán; Madrid CFF y Dépor miran a Europa

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El Barcelona defenderá el liderato de la Liga F Moeve en su visita este domingo (12.30 horas) al Badalona Women en el derbi catalán de la novena jornada, en la que el Madrid CFF y el Deportivo Abanca se enfrentarán con la mirada puesta en acercarse a los puestos europeos.

El conjunto azulgrana dejará a un lado los reconocimientos de la gala del Balón de Oro, en la que fue distinguido como el mejor equipo femenino del mundo, y los premios individuales conquistados por Vicky López, mejor jugadora joven; Cata Coll, mejor portera, y Pere Romeu, mejor entrenador, para centrarse en una Liga que todavía está lejos de tener dueño.

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Con la moral reforzada por los galardones, el conjunto azulgrana visitará Palamós, sede provisional del Badalona Women, que no termina de encontrar la regularidad en este inicio liguero. El conjunto badalonés volvió a dejar escapar puntos en los últimos minutos frente al Logroño United (1-0) y encadenó su quinto partido consecutivo sin ganar, una dinámica que lo acerca a la zona de descenso.

Antes de ese duelo, la jornada arrancará este sábado con dos partidos a las 12.00 horas. El Valencia, único equipo de Primera que todavía no ha puntuado y colista de la clasificación, recibirá a un Eibar que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato y que buscará reencontrarse con la victoria, cuatro jornadas después, para volver a acercarse a los puestos europeos.

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A la misma hora, el Atlético de Madrid, tercero y en zona europea tras encadenar tres victorias consecutivas, pondrá a prueba su buen momento en Granada. El conjunto rojiblanco suma los mismos puntos que el Athletic Club, mientras que el equipo nazarí tratará de evitar que la derrota ante el Barcelona, al que resistió durante una hora, empañe su buen inicio de temporada.

A las 16.00 horas, Espanyol y Logroño United, igualados a puntos en la zona media-baja, se medirán en un duelo con mucho más que tres puntos en juego. Ambos llegan con argumentos para buscar la victoria, pero también con la necesidad de evitar que la parte baja de la clasificación empiece a convertirse en una amenaza. Ganar permitiría a cualquiera de los dos tomar aire y mirar hacia arriba; perder supondría prolongar las dudas.

La jornada sabatina se cerrará a las 18.00 horas en Fuenlabrada, donde el Madrid CFF recibirá al Deportivo Abanca en uno de los duelos directos por acercarse a Europa. Quintas contra séptimas, madrileñas y gallegas llegan después de un inicio prometedor y buscarán dar continuidad a sus buenas sensaciones.

El Madrid CFF podría asaltar los puestos europeos con una victoria, mientras que el Dépor tendría la oportunidad de acercarse a esa misma zona y confirmar sus aspiraciones.

El domingo abrirá a las 12.00 horas con un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja. El Alavés Gloriosas, penúltimo y a un punto de la salvación, recibirá a una Real Sociedad que todavía no ha conseguido traducir su mejoría en una escalada clasificatoria. El histórico triunfo ante el Barcelona dio impulso al conjunto donostiarra, pero su situación sigue siendo delicada y el margen de error, reducido.

Más tarde (19.00 horas), el Sevilla recibirá al Real Madrid en un encuentro que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos. El conjunto blanco llegó a saborear el liderato provisional tras remontar dos goles al Costa Adeje Tenerife y terminar imponiéndose por 3-2, una reacción que refuerza su confianza antes de la visita a tierras andaluzas.

El Sevilla, por su parte, encadena tres empates consecutivos y buscará una victoria que le permita cambiar la dinámica ante uno de los aspirantes al título. El Real Madrid llega, además, tras empatar en Europa ante el Bayern de Múnich (2-2), semifinalista de la pasada edición, y con el objetivo de no perder la estela del Barcelona en la lucha por el liderato.

La novena jornada se cerrará el lunes en Tenerife (20.00 horas peninsulares), donde el Costa Adeje Tenerife intentará pasar página tras el duro golpe ante el Real Madrid. Enfrente estará un Athletic Club que no pasó del empate sin goles ante el Sevilla en la última jornada, pero que mantiene a tiro los puestos europeos. EFE

avm/cmm

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