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El alicantino Pedro Maestre Herrero gana el XXXIV Premio de Poesía Manuel Alcántara

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Málaga, 30 oct (EFE).- El escritor Pedro Maestre Herrero (Elda, Alicante, 1967), que logró el Premio Nadal de Novela en 1996, ha sido el ganador de la trigésimo cuarta edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara por el poema 'Mundo virtual', según el fallo por unanimidad del jurado, que se ha anunciado este viernes.

En esta edición se han recibido 335 poemas, en su mayoría procedentes de España, aunque también desde Italia, Uruguay, EEUU, México, Japón, Argentina, Costa Rica, Portugal, Suecia, Cuba, Colombia y Brasil, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Málaga, que convoca el premio con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara.

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Los miembros del jurado destacan en el acta del premio, dotado con 6.000 euros, que la obra "capta y hace sentir la fascinación y el terror de mecanismos propios de la cibercultura, pero también de la palabra poética".

"Movimientos de un fraseo inteligente y sutil habilitan en los versos ganadores un sentimiento múltiple de extrañeza en lo consabido: pantallas o palabras nos dan aliento a la vez que nos revelan esencialmente incapaces de afrontar sin más la presencia de lo real", añade el fallo del jurado.

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Pedro Maestre Herrero es el autor de las novelas 'Matando dinosaurios con tirachinas' (Premio Nadal, Destino); 'Benidorm, Benidorm, Benidorm' (Destino); 'Alféreces Provisionales' (Destino), y 'El libro que Sandra Gavrilich quería que le escribiera' (Lengua de Trapo).

También es el autor de los relatos 'Maldito amor de verano' (Aquel verano, aquel amor. Espasa Editores); 'Amor de fantasma' (Premio de Narraciones Breves de la UNED. UNED Editores); 'Historia de la literatura' (Finalista de 'Cuentos sobre Ruedas'. Alsa Grupo), y 'Fiesta de inauguración' (Finalista del certamen 'Joaquín Lobato' del Ayuntamiento de Vélez-Málaga).

En cuanto a la poesía, el autor ha logrado varios premios, entre ellos, el Premio de Jaime Gil de Biedma de Navas de Asunción y el Concurso Carmen Montero Medina.

Por último, ha escrito diversos ejemplares inéditos, como seis libros de poesía, cinco novelas, dos libros de relatos y dos obras de teatro.

Entre los premiados con este galardón se encuentran Cayetano Luca de Tena y Lazo, Antonio Hernández, Rosa Romojaro, Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vilas o Rocío Rojas-Marcos. EFE

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