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Duelo andaluz de antagonismos

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Sevilla/Málaga, 30 oct (EFE).- Betis y Málaga dirimen este sábado en La Cartuja un duelo de rivalidad andaluza y de antagonismos anímicos y clasificatorios entre los del chileno Manuel Pellegrini, para consolidar su posición de privilegio, y los de Juan Francisco Funes, para salir de abajo con su primera victoria en once partidos.

El Betis de Pellegrini, tras la suspensión de su partido copero intersemanal ante el Navalcarnero por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), vuelve a LaLiga para hacer bueno su empate de la pasada jornada ante el Celta en Balaídos y consolidar su puesto de Liga de Campeones, la cuarta posición en la que se encuentra con veinte puntos.

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Deberá el chileno gestionar sus efectivos en una semana en la que tiene, además, los choques ante el Borussia Dortmund de Liga de Campeones y al Elche en competición doméstica, aunque lo hará sin negociar la intensidad y concentración ineludibles para sacar adelante el compromiso ante un urgido Málaga

El delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, sancionado, son las ausencias con las que el técnico santiaguino afronta un duelo para el que sí contará con el extremo brasileño Antony Dos Santos una vez superado un proceso vírico.

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Cuenta con muchas variantes Pellegrini en su plantilla, aunque su once será reconocible en su impronta táctica y en los pesos pesados de su equipo a los que recurrirá para sacar adelante un difícil escollo en el que podría alinear juntos a Dani Ceballos, para el control del medio campo, y a Isco Alarcón, como jugador diferencial en una mediapunta en la que también contará el argentino Giovani Lo Celso.

La baja de Cucho hace que el '9' sea cosa del irlandés Troy Parrott en busca de su mejor versión y, para ello, además de la creación de oportunidades de la línea de tres mediapuntas, será clave la aportación de las bandas, de los laterales y de los dos estiletes del equipo, el marroquí Ez Abde y Antony.

Por su parte, el Málaga llega como colista con cinco puntos y sin conocer la victoria, aunque la necesidad convierte a los de Funes en un rival peligroso que llega a La Cartuja tras el empate a un gol conseguido frente al Alavés en Mendizorroza.

Funes podría seguir con el sistema de tres centrales y dos jugadores de banda, que repitió en la Copa del Rey ante el Sporting Alcázar (0-3), ya que los goles encajados (19) y los pocos marcados (7) ha hecho que el técnico intente evitar la sangría goleadora y ofrecer algo más de consistencia ofensiva.

También necesita la mejor versión del delantero David Larrubia al igual que la del goleador Carlos Ruiz Chupete, cuyo nivel no está siendo el más adecuado para una categoría muy exigente.

Funes tendrá las bajas del centrocampista Pablo Martínez y los delanteros Joaquín Muñoz y Juan Cruz, lesionados.

Alineaciones probables

Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Ceballos; Antony, Isco Alarcón, Ez Abde; y Troy Parrott.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dani Lorenzo, Ramón Enríquez, Aznou, Dotor; Niño.

Estadio: La Cartuja.

Horario: 18:30. EFE

jrl-cb/og

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