Detenido un miembro del movimiento ´Blocus´ que instigaba altercados en Málaga

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Málaga, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto integrante del movimiento ´Blocus´, que supuestamente ha participado de manera activa en canales de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento para realizar saqueos y actos de pillaje en establecimientos en la provincia de Málaga.

Al detenido se le investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para perpetrar delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según ha informado este viernes la Policía.

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De las pesquisas se desprende que el arrestado hacía llamamiento para realizar actos de pillaje en comercios de la capital malagueña y en Fuengirola y Marbella, coincidiendo con la noche de Halloween el 31 de octubre. EFE