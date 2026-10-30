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Detenido un entrenador por delitos sexuales contra menores de su equipo en Getxo (Bizkaia)

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Bilbao, 30 oct (EFE).- Uno de los entrenadores del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo (Bizkaia), de 30 años de edad, ha sido detenido acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de su equipo.

La Ertzaintza detuvo ayer jueves a este entrenador, que continúa en dependencias policiales, después de que un día antes se hubieran interpuesto cuatro denuncias, mientras investiga si pudiera haber más víctimas, según informó este viernes el departamento vasco de Seguridad.

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En un comunicado publicado en redes sociales, el Romo Fútbol Club ha manifestado su "mayor rechazo a tan deleznable conducta" y ha trasladado a las familias su "cercanía, solidaridad, apoyo y acompañamiento necesario para el bienestar de los menores afectados".

Asimismo, ha informado de que ha puesto en marcha su protocolo interno "en la defensa del menor para poder esclarecer y ayudar" a la investigación policial.

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En este sentido, ha garantizado que respetará el desarrollo de la investigación "evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas" que puedan interferir en las pesquisas.

Por ello, la entidad ha pedido la "máxima responsabilidad a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado".

Por último, el club ha reafirmado su "compromiso con la protección de niños y adolescentes, la prevención de cualquier forma de violencia y la promoción de espacios seguros en todas sus actividades deportivas".

Por su parte, el Ayuntamiento de Getxo también ha expresado su preocupación y su "más firme rechazo a cualquier forma de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes", y ha anunciado la activación del Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional frente a la Violencia Machista. EFE

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