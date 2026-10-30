Descienden a 39 personas los hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda

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Toledo, 30 oct (EFE).- El número de personas que siguen hospitalizadas a primera hora de este viernes en centros sanitarios de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha bajado a 39, de los cuales 17 están en la UCI y 22 en cama convencional.

También ha habido, desde que se produjo el accidente este miércoles, 71 altas según los datos facilitados por el Gobierno autonómico a primera hora de este viernes.

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Según estas fuentes, son tres hospitalizados menos que este jueves, ya que dos pacientes han sido trasladados a Madrid y un paciente -que estaba ingresado en el Hospital de Manzanares- ha recibido el alta.

Del total de 39 personas que continúan ingresadas este viernes en los hospitales castellanomanchegos, 21 están en el Hospital de Toledo, y de ellas 8 en la UCI; otras 9 están en el Hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), tres en la UCI, y 8 se encuentran en el Hospital de Ciudad Real, de las cuales cinco están en la UCI.

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Además hay un ingresado en la UCI del Hospital de Albacete.

Por lo tanto, también hay trece personas en cama convencional en el Hospital de Toledo, otras tres personas en cama convencional en el Hospital de Ciudad Real y seis personas en cama convencional en el Hospital de Alcázar de San Juan.

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El accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) ha causado 69 fallecidos. EFE

(foto) (vídeo)