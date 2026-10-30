Espana agencias

Descienden a 39 personas los hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda

Guardar

Toledo, 30 oct (EFE).- El número de personas que siguen hospitalizadas a primera hora de este viernes en centros sanitarios de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha bajado a 39, de los cuales 17 están en la UCI y 22 en cama convencional.

También ha habido, desde que se produjo el accidente este miércoles, 71 altas según los datos facilitados por el Gobierno autonómico a primera hora de este viernes.

PUBLICIDAD

Según estas fuentes, son tres hospitalizados menos que este jueves, ya que dos pacientes han sido trasladados a Madrid y un paciente -que estaba ingresado en el Hospital de Manzanares- ha recibido el alta.

Del total de 39 personas que continúan ingresadas este viernes en los hospitales castellanomanchegos, 21 están en el Hospital de Toledo, y de ellas 8 en la UCI; otras 9 están en el Hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), tres en la UCI, y 8 se encuentran en el Hospital de Ciudad Real, de las cuales cinco están en la UCI.

PUBLICIDAD

Además hay un ingresado en la UCI del Hospital de Albacete.

Por lo tanto, también hay trece personas en cama convencional en el Hospital de Toledo, otras tres personas en cama convencional en el Hospital de Ciudad Real y seis personas en cama convencional en el Hospital de Alcázar de San Juan.

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) ha causado 69 fallecidos. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en plató tres años después de su última entrevista

La ex de Rodolfo Sancho se sentará por primera vez en el plató de Telecinco para hablar de su hijo, responder a las acusaciones de abandono y

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en plató tres años después de su última entrevista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

El primer informe apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”

Una transportista que llevaba 24.000 libros de lambrusco descubre que se han contaminado de aceite por una avería: la Justicia obliga a Mapfre a indemnizar con el valor del vino

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Un ayuntamiento madrileño quiere pagar la deuda de uno de los condenados de la trama Gürtel (examigo de Aznar) para recuperar locales comerciales que ahora son de un banco

ECONOMÍA

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez